Giá dầu tăng trở lại trên mức 97 USD mỗi thùng

Chiều cùng ngày trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 10/2012 tăng 16 xu lên 96,78 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 11/2012 cũng tăng 32 xu lên 114,11 USD/thùng.



Trước đó, chiều 17/9 tại Mỹ, giá dầu ngọt nhẹ bất ngờ giảm hơn 4 USD/thùng, rũ bỏ hoàn toàn mức tăng tuần trước, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định tung ra gói nới lỏng định lượng lần ba (QE3) để thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ với tỷ lệ thất nghiệp cao.



Giới kinh doanh ban đầu không chắc chắn về nguyên nhân khiến thị trường dầu mỏ thế giới "tụt dốc." Một số nhà kinh doanh thì cho rằng chủ yếu là do những tin đồn thất thiệt về việc Mỹ sẽ mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược để làm "hạ nhiệt" giá dầu. Trong khi đó, nhà điều hành Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), CME Group, cũng cho biết yếu tố kỹ thuật không lý giải cho sự sụt giảm này.



Theo chuyên gia về dầu mỏ, Stephen Schork, sự bấp bênh gia tăng trên thị trường dầu mỏ trước khi hợp đồng dầu ngọt nhẹ giao tháng 10/2012 sắp hết hạn.



Trong tuần trước, giá dầu đã tăng 2,7% giá trị sau khi FED thông báo về kế hoạch nhằm hạ lãi suất cơ bản trong dài hạn và thúc đẩy tạo việc làm. Dầu thô cũng tăng giá bất chấp việc một số nhà phân tích nghi ngờ về động thái của FED có thể ngay lập tức hỗ trợ nền kinh tế.



Đêm trước tại Mỹ và châu Âu, thị trường dầu mỏ chịu sức ép từ những đồn đoán về khả năng chính quyền Barack Obama sẽ mở kho dự trữ chiến lược nhằm làm dịu giá mặt hàng năng lượng này trước cuộc bầu cử 6/11 tới.



Trong phiên 17/9 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 10/2012 có lúc đã giảm tới 4,35 USD, trước khi chốt phiên với 96,62 USD/thùng, giảm 2,38 USD so với phiên cuối tuần trước.



Trong khi đó tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 11/2012 cũng giảm 3,23 USD xuống 113,79 USD/thùng, sau khi giảm tới 11,50 USD trong phiên.



Jason Hughes, người đứng đầu bộ phận quản lý khách hàng quan trọng của Công ty IG Markets tại Singapore, nói rằng họ nhìn thấy tiềm năng dầu đi lên trong phiên này và ngay từ lúc đầu phiên, một số nhà đầu cơ đã đẩy mạnh mua vào khi thấy dầu hạ giá mạnh đêm trước đó.





Theo Trang Nhung (TTXVN)