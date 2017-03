Giá dầu tăng trước đồn đoán kho dự trữ dầu Mỹ giảm

Chốt phiên, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 8/2013 tăng 39 xu, lên mức 103,53 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 38 xu, đóng cửa ở mức 107,81 USD/thùng.



Giá dầu đi ngang trong gần như cả phiên giao dịch, khi chính phủ lâm thời của Ai Cập đã được thành lập, dấy lên hy vọng rằng tình trạng bạo lực trên các đường phố nước này sẽ sớm chấm dứt.



Thêm vào đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng vừa hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2013 từ mức 3,3% xuống còn 3,1%, do tình hình suy thoái kéo dài tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và tốc độ tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế mới nổi.



Thể chế tài chính này còn dự báo giá cả một số hàng hóa chính sẽ giảm trong giai đoạn từ nay đến cuối năm, cụ thể giá dầu ước tính sẽ hạ 4,7%.



Tuy nhiên, tới cuối phiên, "vàng đen" bất ngờ tăng giá do những đồn đoán về nguy cơ dự trữ dầu thô của Mỹ sụt giảm, trước khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo hàng tuần về dự trữ dầu thô vào cuối ngày.



Tới phiên giao dịch ngày 10/7, giá dầu tại thị trường châu Á cũng đồng loạt đi lên, nhờ diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ và một loạt các số liệu đáng khích lệ mới đây từ nền kinh tế lớn nhất thế giới, báo hiệu nhu cầu tiêu thụ dầu tại nước này đang có xu hướng gia tăng.



Bên cạnh đó, tình hình bất ổn chính trị tại Ai Cập cũng là nhân tố hỗ trợ cho đà tăng của giá dầu, bởi quốc gia này là nơi nắm quyền kiểm soát một số tuyến đường cung ứng dầu quan trọng bậc nhất trên thế giới hiện nay như kênh đào Suez, nơi có hoạt động trung chuyển dầu thô lên tới 4 triệu thùng/ngày, tương đương 13% sản lượng của Tổ chức các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).



Mở cửa phiên giao dịch 10/7, tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 8/2013 tăng 99 xu, lên 104,52 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại chỉ tăng khiêm tốn 2 xu, lên 107,83 USD/thùng.





Theo Minh Trang (TTXVN)