Giá dầu thế giới đạt mức cao nhất trong 3 tháng

Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 tăng 2,39 USD đứng ở mức 81,34 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 5/5.



Tại London, dầu thô Brent Biển Bắc tăng 2,64 USD, lên 80,82 USD/thùng.



Giới phân tích cho rằng giá dầu tăng mạnh là do các chỉ số lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ đạt mức cao nhất trong 10 tuần qua, sau khi các chỉ số trên thị trường chứng khoán châu Âu đạt mức cao nhất trong 3 tháng qua nhờ kết quả kinh doanh tốt của các ngân hàng hàng đầu.



Trong khi đó, đồng USD giảm giá xuống mức thấp nhất trong 3 tháng qua so với các đồng tiền khác, cũng tác động tới giá dầu./.





