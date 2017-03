Giá dầu thế giới giảm do OPEC quyết định giữ sản lượng

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore vào chiều 15/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 11/2010 giảm 32 cent xuống 82,69 USD/thùng, sau khi trước đó đã có lúc tăng lên 84,12 USD/thùng, do đồng USD rớt giá mạnh so với đồng euro và đồng yen. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 11 cent xuống 84,53 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, thực ra thị trường không mấy bất ngờ trước quyết định giữ nguyên hạn ngạch sản xuất ở mức 24,84 triệu thùng/ngày trong phiên họp tại Vienna (Áo) ngày 14/10 của OPEC - tổ chức cung cấp tới 40% nhu cầu dầu mỏ thế giới. Bởi vậy, giá dầu chỉ giảm nhẹ sau quyết định trên.

Mặt khác, tuy thông tin chính thức từ Bộ Năng lượng Mỹ (được công bố cuối ngày 14/10) cho biết, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã giảm ngoài dự kiến 400.000 thùng (so với dự đoán tăng 1,2 triệu thùng của các chuyên gia trước đó), nhưng mức giảm này cũng không phải là nhiều. Bởi thế, giới đầu tư nhìn chung vẫn cho rằng các nhân tố cơ bản về một triển vọng kinh tế sáng sủa vẫn còn khá yếu, và nhu cầu dầu vì thế chưa thể tăng mạnh trong ngắn hạn.

Mới đây, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đã điều chỉnh nâng dự báo về nhu cầu dầu thế giới lên 86,9 triệu thùng/ngày trong năm 2010 và 88,2 triệu thùng/ngày vào năm 2011.

Mặc dù vậy, vào đầu phiên, giá dầu đã có lúc được đẩy lên khá cao (84,12 USD/thùng), do các nhà đầu tư tận dụng sự suy yếu của đồng bạc xanh - đơn vị tiền tệ trong giao dịch dầu mỏ, tranh thủ mua hàng vào.

Theo Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)