Giá dầu thế giới giảm trong phiên thứ năm liên tiếp

Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 11/2013 giảm 47 xu xuống 102,66 USD/thùng, ghi dấu phiên đi xuống thứ năm liên tiếp. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 32 xu xuống 108,32 USD/thùng.



Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 20/9/2013 tăng 2,6 triệu thùng, ngược hẳn với dự báo của các chuyên gia phân tích là giảm 900.000 thùng.



Chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada thuộc công ty thương mại GFT nhận định thống kê này đã khiến thị trường thất vọng.



John Kilduff thuộc Again Capital tỏ ý ngạc nhiên khi các nhà máy lọc dầu tuần qua chỉ chạy 90,3% công suất, so với mức 92,5% công suất của tuần trước đó. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này có thể do hoạt động bảo trì các cơ sở lọc dầu có quy mô lớn hơn dự kiến.



Một nhân tố nữa khiến giá dầu giảm đó là xuất hiện những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Iran và phương Tây đang "ấm" lên. Các chuyên gia cho rằng hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia Hồi giáo này có thể sẽ được "tự do" hơn. Tuy nhiên, kịch bản này khó có thể xảy ra trong tương lai gần.



Sang đến phiên sáng 26/9 tại thị trường Singapore, giá dầu New York và Brent tiếp tục giảm, ở mức lần lượt là 36 xu và 24 xu, xuống mức tương ứng 102,3 USD/thùng và 108,08 USD/thùng.





Theo Hương Giang (TTXVN)