Giá dầu thô bất ngờ đảo chiều nhẹ

Phiên giao dịch năng lượng đêm 8/10, giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn trên thị trường thế giới bất ngờ đảo chiều tăng nhẹ, sau khi Quỹ Tiền tệ quốc tế cùng ngày hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu.Hôm qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế ra cảnh báo, nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm hơn dự báo trong năm nay cũng như năm tới và sẽ hứng chịu thêm một cú sốc mới nếu Mỹ không thể giải quyết được vấn đề nợ của nước này. Cơ quan này đã hạ mức dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2013 bớt 0,3% xuống còn 2,9%.Cùng ngày, ngân hàng HSBC công bố chỉ số quản lý sức mua sơ bộ tháng 9 của Trung Quốc giảm xuống còn 52,4%, từ mức 52,8% trong tháng 8. Mặc dù căn cứ vào số liệu này, người ta có thể thấy sự đi xuống tiếp tục của khu vực sản xuất tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, song mức trên 50% cho thấy vẫn có sự tăng trưởng.Bên cạnh đó, việc biệt kích Mỹ tiến hành vây ráp khủng bố tại Libya và Somalia trong dịp cuối tuần qua cũng đã gây ra những căng thẳng nhất định trong quan hệ giữa Mỹ và hai quốc gia này.Theo chính quyền Libya, họ không hề nhận được thông báo trước về vụ đột kích hôm 28/9 vừa qua, khi Abu Anas al-Lybi, một trong số các thủ lĩnh của al-Qaeda, bị lực lượng đặc nhiệm của Mỹ bắt giữ giữa ban ngày ngay tại thủ đô Tripoli. Al-Libi bị liệt vào danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ.Một yếu tố khác cũng được nhà đầu tư cân nhắc trong ngày là các báo cáo sắp được công bố về lượng cung xăng, dầu tại Mỹ trong tuần qua. Diễn biến căng thẳng mới nhất tại Trung Đông, mà cụ thể là Ai Cập, đang gây ra những quan ngại về khả năng cung ứng dầu từ khu vực này có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng tới mức giá.Tuy nhiên, hiện cũng có nhiều nhà đầu tư lo ngại, bản báo cáo cung xăng, dầu tuần qua của Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng có khả năng sẽ bị hoãn công bố tới cuối tuần, bởi ảnh hưởng của việc chính phủ liên bang ngừng hoạt động, mặc dù một phát ngôn viên cơ quan này khẳng định báo cáo ra đúng hạn.Theo các nhà phân tích trong cuộc điều tra dư luận do Platts tiến hành, lượng cung dầu thô tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 4/10 vừa qua có khả năng đã tăng 2,2 triệu thùng. Trong khi đó, cung xăng tăng được 1,3 triệu thùng, cao gần gấp đôi so với mức trung bình trong vòng 5 năm của Cơ quan Thông tin Năng lượng.Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 trên sàn hàng hóa New York tăng 46 cent, tương ứng 0,5%, lên 103,49 USD mỗi thùng. Trong ngày, có lúc giá dầu này tăng lên trên 104 USD mỗi thùng. Trên sàn London, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 48 cent, tương ứng 0,4%, lên 110,16 USD/ thùng.Trở lại sàn hàng hóa New York, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/10, giá khí tự nhiên giao tháng 11 tăng gần 9 cent, tương ứng 2,4%, lên 3,72 USD/ triệu BTU. Giá dầu sưởi tháng 11 tăng hơn 2 cent, tương ứng 0,8%, lên 3,03 USD mỗi gallon. Giá xăng giao tháng 11 tăng được nửa cent, lên chốt ngày ở mức 2,63 USD/gallon.