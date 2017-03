Giá dầu thô giảm 12 đôla trong tháng 5

Quan ngại về cơn bão khủng hoảng nợ tại châu Âu sẽ gián tiếp cản đà phục hồi kinh tế thế giới và làm nản lòng giới đầu cơ vàng đen.

Phiên giao dịch cuối tuần trên sàn giao dịch hàng hóa tập trung NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 6 hạ 58 cents, tương ứng 0,8%, xuống 73,79 đôla một thùng. Giới đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau 2 phiên tăng nóng vừa qua bởi các chỉ báo kinh tế Mỹ tăng trưởng yếu kém trong tháng 4.

Thống kê tháng 5, giá dầu đã điều chỉnh hơn 12 đôla (14%) – đợt giảm sâu nhất kể từ thời điểm tháng 2/2008, khi chạm ngưỡng thấp kỷ lục 32,4 đôla một thùng. Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) – nhà cung cấp 40% sản lượng dầu thô thế giới đã tăng mạnh nguồn cung ra thị trường trong tháng 5 vừa qua. Thống kê cho thấy, trung bình mỗi ngày tổ chức này bán ra 29,371 triệu thùng – mức cao nhất trong 17 tháng, tăng 187.000 thùng so với tháng 4.

Giá vàng leo lên mức cao nhất trong tuần bởi thông tin về khủng hoảng nợ châu Âu trầm trọng hơn. Hôm qua, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Rating của Mỹ đã hạ một bậc tín dụng của Tây Ban Nha từ mức AAA xuống AA++ với lý do đà phục hồi kinh tế của nước này ảm đạm hơn so với dự báo của chính phủ, nhất là trong bối cảnh Tây Ban Nha đang phải thực hiện các biện pháp hết sức nghiêm ngặt nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách. Chốt phiên giao dịch cuối tháng 5, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 1.214,95 đôla một ounce, cao hơn so với mức 1.209,90 đôla phiên liền trước. Giá kim loại quý giao ngay đã tăng 3% trong tuần này và đã có lúc chạm ngưỡng cao nhất 1.218,35 đôla/ounce hồi giữa tuần. Yếu tố khác hỗ trợ cho giá vàng còn là quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust công bố lượng nắm giữ tính đến hết phiên hôm qua đạt mức kỷ lục 1.267,626 tấn và chưa có dấu hiệu bán ra.

Giới đầu cơ tiền tệ tiếp tục bán ra mạnh đồng euro. Trên thị trường New York, đồng euro trượt 0,7% so với đôla, theo đó co hẹp tỷ lệ hoán đổi với đồng bạc xanh xuống mức 1,2272 đôla. Thống kê tháng 5, đồng euro đã mất 7,7% giá trị so với đôla bất chấp việc chính phủ các nước châu Âu thông qua gói cứu trợ gần 1.000 tỷ đôla nhằm khắc phục bão khủng hoảng nợ công lây lan. Đây là tháng thứ sáu liên tiếp đồng euro giảm giá so với đôla.

Nền kinh tế Nhật Bản mặc dù đã thoát khỏi suy thoái nhưng vẫn đứng trước nhiều khó khăn. Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản bất ngờ tăng lên trong tháng 4, trong khi giá cả tiếp tục giảm. Giữa bối cảnh giảm phát và nhu cầu nội địa yếu vẫn là những nhân tố kìm hãm sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới từ cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Trong tháng 4, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (CPI) đã giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước, mạnh hơn so với mức giảm 1,2% của tháng 3 và sâu hơn mức kỳ vọng 1,3% của thị trường. Đây là tháng thứ 14 liên tiếp, Nhật Bản phải đối mặt với giảm phát. Cũng trong tháng qua do đà phục hồi yếu ớt của nền kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản cũng bất ngờ tăng lên mức 5,1%, trong khi hầu hết giới phân tích đều dự đoán con số này sẽ giữ nguyên ở mức 5%.

Tình trạng hủy hoãn chuyến bởi tro bụi núi lửa ở Iceland đã khiến hoạt động vận tải hành khách đường không quốc tế giảm 2,4% trong tháng 4 vừa qua, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cho biết. Ông Giovanni Bisignani, Tổng giám đốc IATA nói: “Cơn bão khủng hoảng tro bụi núi lửa đã kéo lùi tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, tác động mạnh tới các hãng hàng không ở tất cả các nơi”. Trong đó, chịu thiệt hại nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng tro bụi núi lửa này là các hãng hàng không châu Âu, với số lượng hành khách đi lại bằng đường không trên toàn châu lục giảm tới 11,7%. Hơn 100.000 chuyến bay đã bị hủy, ảnh hưởng tới hơn 10 triệu hành khách. Nhiều sân bay đã phải đóng cửa trong nhiều giờ hoặc cả ngày. Đây là đợt đóng cửa hàng không có quy mô lớn nhất ở châu Âu kể từ chiến tranh thế giới thứ hai tới nay.

Ngân hàng đầu tư lừng danh một thời Lehman Brothers của Mỹ vừa đệ đơn kiện ngân hàng JP Morgan Chase đã góp phần dồn mình vào “chân tường”, gây ra vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo đơn kiện của Lehman Brothers, nhờ mối quan hệ đặc biệt, JP Morgan biết tình hình tại Lehman Brothers đang tụt dốc trầm trọng. Vì vậy, JP Morgan tranh thủ sử dụng quyền tiếp cận đặc biệt với công việc kinh doanh và tài chính của Lehman Brothers để rút 8,6 tỷ đôla tài sản trong bốn ngày trước thời điểm 15/9/2008, khi ngân hàng này nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Riêng trong ngày 15/9/208, 5 tỷ đôla tài sản bị rút ra.

Trước đó, nhà điều tra Anton R. Valukas cũng đưa ra một báo cáo về những lý do dẫn tới vụ phá sản của Lehman. Báo cáo cho rằng, Lehman sụp đổ vì nhiều nguyên nhân, trong đó, có ba nguyên nhân nổi bật là các khoản nợ địa ốc độc hại, những đòi hỏi quá đáng của hai “người hàng xóm” là JPMorgan Chase và Citigroup và những “thủ thuật” kế toán mà chính Lehman dùng để che giấu tình trạng tài chính tồi tệ của họ.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)