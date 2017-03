Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2010

Kết thúc phiên 3/10 tại New York, giá dầu chuẩn Tây Texas (WTI, hay còn gọi là dầu ngọt nhẹ) giao tháng 11/2011 đã giảm 1,59 USD so với phiên cuối tuần trước xuống 77,61 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 9/2010.



Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tại London cũng giảm hơn 1 USD còn 101,71 USD/thùng.



Victor Shum, chuyên gia kinh tế hàng đầu thuộc Công ty tư vấn năng lượng Purvin & Gertz có trụ sở tại Singapore, nhận định trên thị trường dầu mỏ đang diễn ra hoạt động bán tháo cùng lúc với sự sa sút của thị trường chứng khoán Mỹ khi "đồng bạc xanh" mạnh lên.



Cũng theo chuyên gia này, thị trường thế giới sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những lo lắng của giới đầu tư liên quan đến sự tăng trưởng của kinh tế Mỹ và châu Âu. Chính vì những lo lắng này mà các nhà đầu tư chọn mua vào các tài sản có độ an toàn cao, trong đó có đồng USD.



Bước sang phiên 4/10 tại châu Á, giá dầu tiếp tục giảm khi hoạt động khai thác dầu của Libya được nối lại nhanh hơn dự kiến và kinh tế thế giới diễn biến xấu.



Sáng cùng ngày trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11/2011 giảm thêm 1,11 USD xuống 76,50 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 92 xu còn 100,79 USD/thùng.





Theo Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)