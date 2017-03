Giá dầu thô ở châu Á tăng trước cuộc họp của FED

Chiều 24/1 tại Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ New York giao tháng 3/2010 tăng 50 xu Mỹ lên 89,59 USD/thùng và giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 45 xu lên 98,05 USD/thùng.



Nhà phân tích đầu tư Ong Yi Ling thuộc hãng Phillip Futures có trụ sở tại Singapore nói rằng FED sẽ tiếp tục chương trình mua trái phiếu và duy trì lãi suất ở mức cực thấp, do nền kinh tế chậm cải thiện. Vì thế, thị trường sẽ phản ứng tích cực với kế hoạch này.



Giá dầu thô trước đó đã giảm trong bốn phiên liên tiếp sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo, tăng 2,6 triệu thùng lên 335,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 14/1, hoàn toàn trái ngược với dự báo giảm 900.000 thùng/ngày trước đó. Điều này cho thấy nhu cầu dầu thô vẫn yếu.



Giá dầu thô tuần qua giảm khỏi mức 93 USD/thùng còn do các số liệu kinh tế mới công bố cho thấy kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng tốc cùng với sức ép lạm phát, khiến giới đầu tư lo ngại Trung Quốc sẽ áp dụng thêm các biện pháp để giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, qua đó làm giảm nhu cầu dầu thô của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này./.





Theo Như Mai (TTXVN/Vietnam+)