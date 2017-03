Giá dầu thô tăng lên đến gần 100 USD một thùng

Trên thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 3/2011 đã tăng 3,7 USD, tương đương 4,3%, lên 89,34 USD/thùng. Còn tại London, giá dầu Brent tăng 2,02 USD lên 99,41 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu Brent đã có lúc lên tới 99,74 USD/thùng - mức cao mới trong hai năm qua.

Nhà phân tích Myrto Sokou tại Sucden nhận xét giá dầu đã hồi phục nhờ mức tăng trưởng 3,2% trong quý 4/2010 của Mỹ, làm dấy lên hy vọng về việc gia tăng nhu cầu dầu mỏ. Bên cạnh đó, thị trường năng lượng còn được hỗ trợ do tình hình chính trị bất ổn leo thang ở Ai Cập.

Chuyên gia Michael Hewson tại CMC Markets cũng cho rằng bất ổn ở Ai Cập và các khu vực khác ở Bắc Phi có thể tác động đến kênh đào Suez, sự an toàn của tuyến đường vận chuyển dầu mỏ và khí đốt đi và đến châu Âu.

Trong khi đó, mức chênh lệch giữa giá dầu Brent London và dầu ngọt nhẹ New York tăng kỷ lục, khoảng hơn 12 USD, do dự trữ dầu thô tại kho chứa Cushing ở Oklahoma ở mức cao.

Theo giới phân tích, dầu Brent tăng giá không phải do thiếu cung mà do sự cố kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động khai thác. Chính vì vậy, mức giá đang được thị trường nhắc tới không phải là giá thực. Thị trường không có sự kết nối giữa giá kỳ hạn và giá giao ngay.

Trong tuần kết thúc vào ngày 21/1/2011, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này tăng tới 4,8 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự đoán tăng 900.000 thùng trước đó của các nhà phân tích.

Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp kho dự trữ dầu của Mỹ tăng. Dự trữ xăng của Mỹ tăng 2,4 triệu thùng lên 230,1 triệu thùng, trong bối cảnh nhu cầu xăng của 4 tuần qua tăng 1,1%.

Giá dầu bắt đầu tăng từ đầu phiên 28/1/2011 sau khi Bộ Thương mại Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tăng mạnh vào thời điểm cuối năm ngoái do chi tiêu tiêu dùng của người Mỹ ở mức nhanh nhất trong bốn năm qua và các công ty Mỹ xuất khẩu được nhiều hơn. Trong năm 2010, GDP của Mỹ đã tăng 2,9% - mức tăng cao nhất kể từ năm 2005.

Chỉ trong chưa đầy nửa giờ sau khi Nhà Trắng bày tỏ những quan ngại về tình trạng bạo lực tại Ai Cập, giá dầu đã tăng thêm khoảng 2 USD. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên các công dân tránh đi du lịch sang Ai Cập và nhiều hãng hàng không đã huỷ bỏ các chuyến bay vào và bay ra khỏi Ai Cập.

Tuy nhiên, trong tuần giá dầu đã chịu khá nhiều sức ép trước một loạt thông tin như việc Nhật Bản bị hãng xếp hạng tín dụng Mỹ S&P hạ thấp tín nhiệm tín dụng, thông tin Arập Xêút sẽ tăng nguồn cung dầu ra thị trường và khả năng Trung Quốc có khả năng ban hành thêm các giải pháp siết chặt chính sách tiền tệ vào thời điểm ngay sau Tết cổ truyền.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc trong tháng này đưa tin Bắc Kinh có thể tăng lãi suất cơ bản cũng vào thời điểm sau Tết nhằm đối phó với lạm phát tăng mạnh trong nửa đầu năm 2011, khiến các nhà đầu tư chưa mạnh tay gia tăng hoạt động mua vào nguyên liệu chiến lược này.

Giá dầu thô trong năm nay giao động quanh mức 80 USD/thùng, tương đương với năm ngoái, cho dù giá một thùng dầu thô mới đây đã leo lên gần ngưỡng 100 USD tại thị trường London.

OPEC sẽ lại nhóm họp thường kỳ vào tháng 6 tới, trong khi các bộ trưởng dầu mỏ các nước thành viên cho biết chưa có tín hiệu nào cho thấy họ phải nhóm họp bất thường. Hiện tại OPEC đang theo dõi sát sao diễn biến trên thị trường dầu mỏ để có thể ứng phó kịp thời.

So với tuần trước đó, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 3/2011 tại New York vào cuối phiên 28/1/2011 đã giảm nhẹ từ 89,36 USD/thùng xuống 89,34 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent tại London đã tăng lên 99,41 USD/thùng vào cuối phiên 28/1/2011, so với mức 96,86 USD/thùng tuần trước đó.

Theo Tố Uyên (TTXVN/Vietnam+)