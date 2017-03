Giá dầu thô thấp nhất từ đầu năm 2013

Theo CHÂU LUÂN (TTO, Bloomberg)

Dầu kỳ hạn ở thị trường New York giảm 2,8% khi Cục Quản lý năng lượng Mỹ cho biết nguồn cung tăng 2,71 triệu thùng lên 388,6 triệu thùng hồi tuần trước. Báo cáo này còn dự báo mức tăng 2,05 triệu thùng trong thời gian sắp tới."Lượng dầu dự trữ tiếp tục tăng cao và giá dầu đang phản ứng trước những nguyên tắc cơ bản của thị trường", theo ông Adam Wise, giám đốc điều hành Manulife Asset Management tại Boston.Giá dầu thô giao tháng 5-2013 trên sàn New York giảm 2,74 USD xuống còn 94,45 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 22-3. Giá dầu kỳ hạn giảm mạnh nhất kể từ ngày 20-11-2012. Giao dịch lúc 3 giờ 11 phút (giờ New York) tăng 39% so với mức trung bình 100 ngày qua.Trong khi đó, dầu Brent giảm 3,58 USD (3,2%) và đóng cửa phiên giao dịch trên sàn CE Futures Europe Exchange London với mức giá 107,11 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 7-12-2012 và đánh dấu mức giảm tồi tệ nhất kể từ ngày 7-11-2012.Chênh lệch giá giữa dầu tiêu chuẩn châu Âu và dầu thô là 12,66 USD, giảm từ 13,50 USD so với ngày 3-4 và dao động biên độ hẹp nhất kể từ tháng 7-2012. Mức chênh lệch đụng trần là 23,18 USD/thùng vào ngày 8-2-2013.Nguyên nhân chính của việc giá dầu thô và Brent nhích gần đến nhau là một phần chi phí bảo hiểm rủi ro của Brent đã bị hao hụt. Theo dự đoán, giá dầu thô trung bình của năm 2013 sẽ là 95 USD (dự báo trước đó là 108 USD), còn dầu Brent là 112 USD (dự báo trước đó là 125 USD).Cổ phiếu giảm và giá dầu thô giảm nhanh trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang dịch chuyển chậm hơn dự báo. Một báo cáo trước đó cho thấy các công ty Mỹ đang tạo được ít việc làm hơn so với dự đoán hồi tháng 2-2013. Ngoài ra, đồng USD giảm 0,2% so với đồng EUR, làm giảm mong muốn đầu tư vào đồng tiền này.