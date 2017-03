Giá dầu thô thế giới nhảy vọt

Sau khi đã giảm trên 20% giá trị chỉ trong 3 tuần, dầu thô thế giới đã hồi phục 4% trong phiên giao dịch đêm qua, biên độ tăng theo ngày tốt nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Giới đầu tư chuyển sự quan tâm sang sức khỏe khả quan của nền kinh tế Mỹ, thay vì cơn bão khủng hoảng nợ tại châu Âu. Trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 6 tăng 2,76 đôla, lên 71,51 đôla mỗi thùng. Mức đỉnh cao nhất kể từ đầu năm được thiết lập hôm 6/4 là 86,84 đôla. Tại London, giá dầu Brent biển Bắc cũng tăng 2,19 đôla, lên 71,74 đôla một thùng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh

phiên thứ 3 liên tiếp và dễ dàng vượt qua ngưỡng tâm lý 1.200 USD/ounce. Thống kê cho thấy, giới đầu tư tại khu vực châu Âu đã mua vàng vào rất mạnh trong phiên. Trong khi đó những lo ngại mới về tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng khiến nhu cầu mua vàng tăng lên ở nhiều nước khác trên thế giới. Giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex tại New York chốt phiên tăng 15,4 USD (1,3%) lên 1.213,4 USD/ounce. Vàng giao ngay cũng tăng 10 USD lên gần 1.115 USD/ounce. Thống kê từ đầu năm 2010, giá kim loại quý đã tăng 11%. Vàng tăng giá còn do quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nâng tỷ lệ nắm giữ mặt hàng này lên mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của mình. Đêm qua, quỹ SPDR Gold Trust đã mua thêm 30,43 tấn vàng và nâng tổng mức nắm giữ vàng lên mức cao kỷ lục là 1.267,32 tấn.

Đồng Euro giảm phiên thứ ba liên tiếp so với đôla bất chấp những cam kết nỗ lực cắt giảm thâm hụt ngân sách của chính phủ các nền kinh tế Eurozone. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng 6 tại Đức giảm sâu hơn dự báo khiến nhà đầu tư thêm nghi ngại về sự phục hồi bền vững của kinh tế châu Âu. Tỷ lệ hoán đổi giữa euro và đôla co hẹp không đáng kể so với phiên liền trước và hiện vẫn dừng ở mức thấp nhất trong 4 năm, tại 1,2179 đôla.

Nội các Italy vừa thông qua kế hoạch cắt giảm chi tiêu trị giá 29 tỷ đôla, tương đương 1,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nhằm giảm thâm hụt ngân sách. Tuyên bố trên khiến Italy trở thành nước mới nhất phải thực thi các biện pháp cắt giảm chi tiêu trong khu vực đồng euro. Theo đó, nước này sẽ thực hiện các bước để giảm tiền lương trong khu vực công, ngừng tuyển mới công chức, giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, lương hưu trong khu vực công và chi tiêu của chính quyền địa phương cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong tuần này, Anh và Đan Mạch cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu. Chính phủ Italy hy vọng trước năm 2012 sẽ giảm thâm hụt ngân sách từ mức 5,3% GDP hiện nay xuống còn 3% GDP. Mục đích của động thái này là nhằm duy trì lòng tin của các nhà đầu tư quốc tế và ngăn chặn sự lây lan của cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp.

IMF hạ dự báo tăng trưởng

kinh tế năm 2010 của nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi xuống 4,3%. Nhóm các quốc gia trên hiện đóng góp hơn 1/3 tổng sản lượng dầu thô cung ứng cho nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu đã giảm gần 20% trong tháng 5 xuống quanh mức 70 đôla bởi lo lắng khủng hoảng nợ châu Âu sẽ khiến nhu cầu dầu giảm mạnh. Ông Masood Ahmed, Giám đốc IMF khu vực Trung Đông và Trung Á cho rằng, chính phủ nhóm nước xuất khẩu dầu cần tiếp tục duy trì các gói kích thích kinh tế trong năm nay bởi nếu tín dụng tăng trưởng chậm lại, đà phục hồi sẽ bị cản trở. Những nước như Ai Cập hay Pakistan không còn nhiều khả năng tăng chi tiêu bởi lạm phát tăng quá nhanh. Trước đó, IMF đã dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 của nhóm nước xuất khẩu dầu thuộc 2 khu vực trên là 4,5%.

Biểu tình ở hãng hàng không British Airway bước sang ngày thứ ba khiến rất nhiều các chuyến bay đến và đi khỏi sân bay Heathrow London bị nghẽn. Chỉ có 60% số chuyến bay đường dài và 50% số chuyến bay ngắn được thực hiện trong 2 ngày qua. Nguyên nhân của cuộc biểu tình bắt nguồn từ sự bất đồng trong vấn đề lương thưởng và bảo đảm việc làm giữa các phi công, tiếp viên và lãnh đạo hãng hàng không lớn nhất Anh quốc. BA cáo buộc trách nhiệm thuộc về các lãnh đạo nghiệp đoàn Thống nhất vì đã không hợp tác nhằm tìm kiếm một cơ hội đàm phán có lợi cho cả hai bên. Phía nghiệp đoàn sắp sửa đưa ra yêu cầu khôi phục lại quyền bay cho những phi công và tiếp viên đã tham gia cuộc biểu tình hồi tháng 3 năm nay. Đây có thể coi là lý do chính khiến cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Các cuộc tranh cãi vẫn chưa có hồi kết khi hai bên đều không muốn nhượng bộ.

Apple trở thành công ty công nghệ có giá trị thị trường lớn nhất thế giới. Đến cuối phiên ngày hôm qua, giá trị thị trường của Apple là 222,1 tỷ USD, vượt qua con số 219,2 tỷ USD của Microsoft. Apple cũng là công ty có giá trị thị trường lớn thứ 2 tại Mỹ sau tập đoàn năng lượng Exxon Mobil với giá trị thị trường hiện khoảng 278,6 tỷ USD. Trong quý một, lợi nhuận của Apple đã tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh số bán hàng tăng 49% nhờ nhu cầu tiêu dùng đối với các mặt hàng công nghệ cao như iPhone hay máy tính bảng iPad không ngừng tăng trưởng.

Theo Nguyễn Hùng ( VNE)