Giá dầu thô thế giới xuống dưới mức 100 USD/thùng

Đây là phiên thứ hai liên tiếp giá "vàng đen" trên thị trường thế giới giảm sâu.



Tại sàn giao dịch New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11 giảm 1,42 USD, đóng cửa ở mức 97,80 USD/thùng. Tuy nhiên, tại sàn giao dịch London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12 lại tăng 33 cent, chốt phiên ở mức 109,97 USD/thùng.



Theo giới phân tích, nguyên nhân chính khiến giá dầu WTI giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 1/7, là do dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng mạnh.



Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ, do chính phủ Mỹ phải đóng cửa hoạt động một phần trong 16 ngày vì tranh cãi liên quan đến vấn đề ngân sách đã khiến dự trữ dầu thô của nước này tăng thêm 4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 11/10, cao hơn nhiều mức dự báo tăng 1,7 triệu thùng mà giới chuyên gia đưa ra trước đó.



Bên cạnh đó, số liệu việc làm ở Mỹ vừa mới được công bố cũng góp phần kéo giá dầu thô giảm sâu. Bộ Lao động Mỹ ngày 22/10 cho biết trong tháng 9 vừa qua số người thất nghiệp ở nước này tăng thêm 148.000 người, một dấu hiệu cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế số một thế giới này vẫn rất chậm chạp.



Giới đầu tư thường căn cứ vào số liệu việc làm ở Mỹ để dự báo giá dầu mỏ trong tương lai.



Trong khi đó, việc dầu Brent Biển Bắc vẫn giữ giá là do lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, trong bối cảnh cuộc nội chiến kéo dài ở Syria và căng thẳng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.





