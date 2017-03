Giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm mạnh

Tại sàn giao dịch New York, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 1/2012 giảm 1,43 USD xuống còn 96,58 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng tháng cũng giảm 1,88 USD còn 107,15 USD/thùng.



Nguyên nhân khiến giá dầu đột ngột trượt dốc được nhận định là do đợt bán trái phiếu không thành công của Đức cũng như những số liệu kinh tế đáng thất vọng đến từ Mỹ và Trung Quốc, vốn là hai thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Điều này đồng thời làm gia tăng lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu cũng như khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.



Ngày 23/11, ngân hàng HSBC công bố số liệu sơ bộ cho thấy chỉ số quản lý thu mua (PMI) của Trung Quốc, dấu hiệu đầu tiên biểu thị hoạt động chế ở nước này, giảm mạnh trong tháng 11, xuống còn 48 điểm, mức thấp nhất trong vòng 32 tháng trở lại đây.



Bộ Thương mại Mỹ ngày 23/11 cũng đã hạ chỉ số dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý III xuống còn 2%, so với kỳ vọng đưa ra trước đó là 2,5%.



Với những dấu hiệu u ám từ những nền kinh tế lớn trên thế giới như Đức, Mỹ, Trung Quốc, các chuyên gia phân tích thị trường dự đoán giá dầu có thể sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.





