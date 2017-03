Giá dầu thô, vàng và chứng khoán đồng loạt giảm

Mối quan ngại tiếp tục về tình hình kinh tế-tài chính châu Âu sau các cuộc bầu cử cộng với những dấu hiệu không chắc chắn từ nền kinh tế toàn cầu là những nguyên nhân chủ yếu khiến giới đầu tư có những phản ứng tiêu cực trên đây.



Ngày 9/5, tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng Sáu tiếp tục giảm 0,81% USD, xuống còn 96,20 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất của loại hàng hóa sống còn đối với mọi nền kinh tế này kể từ ngày 2/2/2012. Giá dầu Brent Biển Bắc ở thị trường London cũng giảm 0,47 USD, còn 112,26 USD/thùng. Như vậy, trong 6 ngày qua, giá một thùng dầu thô tại New York đã giảm tổng cộng 10 USD, tương đương khoảng 8,8% và kể từ đầu năm tới nay giá của loại nhiên liệu đặc biệt này đã giảm 3,5%.



Giá dầu thô ngày 9/5 tiếp tục giảm một phần là do thông báo của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết lượng dầu thô dự trữ của Mỹ trong tuần qua đạt 379,5 triệu thùng, mức cao nhất kể từ năm 1990. Kết quả bầu cử tại Pháp và việc các đảng tại Hy Lạp bế tắc trong việc thành lập chính phủ liên hiệp cũng làm cho giới đầu tư lo ngại về tương lai tình hình chính trị chưa có gì đảm bảo tại châu Âu, nhất là nguy cơ Hy Lạp có thể rút khỏi khu vực đồng euro (Eurozone).



Giá vàng kỳ hạn tại thị trường New York ngày 9/5 cũng đã hạ xuống dưới mức quan trọng 1.600 USD/ounce, do đồng tiền xanh tăng giá và những lo ngại về cuộc khung hoảng nợ ở châu Âu. Giá vàng giao tháng Sáu mất 10,3 USD (0,64%), đóng cửa ở mức 1.594,2 USD/ounce.



Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ ngày 9/5 cũng tiếp tục đà giảm liên tục trong 6 ngày qua. Chỉ số chứng khoán Dow Jones giảm 97,03 điểm (0,75%), đóng cửa còn 12.835,06 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 11,56 điểm (0,39%), còn 2.934,71 điểm, và chỉ số Standard & Poor 500 đóng cửa giảm 9,14 điểm (0,67%), còn 1.354,58 điểm. Tại thị trường châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,51%, CAC 40 của Pháp giảm 0,2% và IBEX của Tây Ban Nha giảm 2,8%.





