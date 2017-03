Giá dầu thô về sát mốc 112 USD/thùng

Ghi nhận ở thời điểm chốt phiên giao dịch đầu tuần 27.8 (giờ Mỹ), giá dầu WTI giao kỳ hạn tháng 10.2012 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 95,47 USD/thùng, giảm 0,68 USD/thùng so với phiên cuối tuần trước.



Còn tại London (Anh), giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng giảm 1,33 USD/thùng, chốt phiên ở mức 112,26 USD/thùng.



Theo Reuters, giá dầu Brent trong phiên đã có lúc nhảy vọt lên mức 115,5 USD/thùng.



Sự đi xuống của dầu thô trên thị trường thế giới trong phiên 27.8 được cho là do nhu cầu tiêu thụ dầu thô trong vài ngày tới sẽ giảm bởi cơn bão nhiệt đới Isaac được dự báo mạnh lên mức bão cấp 2 và tấn công bờ biển nước Mỹ - nơi có nhiều nhà máy lọc dầu - trong ngày thứ ba (28.8, theo giờ địa phương), thậm chí đổ bộ lên bang Louisiana vào sáng ngày thứ tư.



Được biết, "siêu bão" Katrina từng đổ bộ lên bang Louisiana hồi năm 2005 là bão cấp 3, và khi đó sản lượng của các nhà máy lọc dầu tại Mỹ đã giảm 4,5 triệu thùng mỗi ngày.



Ngoài ra, giá dầu thô giảm còn một phần do giới đầu tư đang lạc quan trước hy vọng chính quyền phương Tây sẽ sớm công bố chiến lược dự trữ dầu mỏ nhằm ổn định giá thành.





Theo An Huy (TNO)