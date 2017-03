Giá dầu trên thế giới biến động không đồng nhất

Như vậy, thị trường năng lượng Singapore đang lặp lại kịch bản của thị trường New York phiên 30/11.



Trong phiên này, giá dầu ngọt nhẹ và Brent cũng biến động trái chiều nhau. Cụ thể, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 1/2012 đóng cửa ở mức 100,36 USD/thùng, tăng 57 xu so với phiên trước, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ lại giảm 30 xu xuống 110,52 USD/thùng.



Theo giới phân tích, giá dầu biến động trái chiều do nhà đầu tư đang "nghiên cứu" động thái mới đây của các ngân hàng trung ương nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính.



Trong một tuyên bố chung, các ngân hàng trung ương của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), Canada, Anh, Nhật Bản, Mỹ và Thụy Sĩ cam kết hạ chi phí cho vay bằng đồng USD đối với các ngân hàng.



Diễn biến này đã đem sắc xanh tới khắp các sàn chứng khoán.



Bart Melek thuộc TD Securities nhận định giới đầu tư lại quay sang chuộng các tài sản rủi ro, và kết quả là dầu thô lên giá.



Giới đầu tư năng lượng cũng tìm hiểu những biến động về địa chính trị tại nước xuất khẩu dầu mỏ Iran, cùng những thông tin về quốc gia đang đói nhiên liệu là Trung Quốc để đưa ra định hướng giao dịch.



Trong một diễn biến mới đây, Trung Quốc đã hạ mức dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại - một nhân tố cũng tác động không nhỏ tới giá dầu.





Theo Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)