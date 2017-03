Giá dầu trên thị trường thế giới đột ngột sụt giảm

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4 tại thị trường New York (Mỹ) giảm 1,21 USD, xuống còn 108,56 USD/thùng. Trong khi đó, tại London (Anh), giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng tháng cũng giảm 1,30 USD đứng ở mức 124,17 USD/thùng.



Các nhà phân tích cho rằng giá dầu đảo chiều đi xuống là do thị trường dầu bị tác động bởi kết quả hội nghị ngày 24/2 tại Mexico giữa các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), trong đó các nước thành viên không đạt thỏa thuận về việc cấp gói cứu trợ mới để giúp giảm gánh nặng nợ công tại các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).



G-20 yêu cầu Eurozone phải tăng thêm nguồn quỹ để giúp các nước thành viên đang nợ nần trầm trọng, kìm hãm khủng hoảng nợ công leo thang, trước khi trông chờ vào phần cứu trợ còn lại từ Qũy tiền tệ quốc tế (IMF).



Tuy nhiên, bất đồng giữa các nước thành viên G-20 về vấn đề "bơm" thêm tiền cho IMF đã làm thất vọng các nhà đầu tư và làm suy giảm niềm tin vào thị trường châu Âu, khiến giá USD tăng so với đồng euro, kéo theo giá "vàng đen" sụt giảm.





(TTXVN)