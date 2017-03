Giá dầu trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 tăng 2,57 USD, chốt phiên ở mức 86,80 USD/thùng, tăng gần 4 USD/thùng so với cách đây một tuần.



Tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc tăng 3,58 USD, đứng ở mức 114,68 USD/thùng, cao hơn nhiều so với mức giá 105,88 USD/thùng ngày 7/10 vừa qua.



Theo các nhà phân tích, thị trường dầu mỏ đang hy vọng các nhà lãnh đạo toàn cầu có thể tác động vào thị trường tài chính bằng cách tăng vay mượn từ các thị trường mới nổi dồi dào tiền mặt như Brazil và Trung Quốc.



Có tin nói Brasilia và Bắc Kinh sẵn sàng tăng nguồn vốn hỗ trợ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để định chế tài chính này cho Eurozone gặp khó khăn vay mượn thêm.



Thống kê của Mỹ cho biết doanh số bán lẻ trong tháng Chín của nền kinh tế lớn nhất thế giới này tăng 1,11% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự gia tăng doanh số bán ôtô.



Đây cũng là nguyên nhân đẩy giá vàng trên thị trường thế giới lên cao hơn trong các giao dịch cùng ngày. Theo đó, hợp đồng vàng giao tháng 12 tăng 14,5 USD, tương đương 0,87%, lên 1.683 USD/ounce. Giá các kim loại quý hiếm khác như bạc, platin cũng tăng.



Trước đó một ngày, giá dầu mỏ trên thị trường đột ngột giảm sau chuỗi ngày tăng liên tiếp, do nhu cầu ở Trung Quốc giảm trong khi dự trữ ở Mỹ tăng.





