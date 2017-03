Giá dầu trên thị trường thế giới tiếp tục giảm mạnh

Tại New York, giá dầu Tây Texas (WTI) giao tháng 7/2012 giảm 3,3 USD xuống gần 83,23 USD/thùng, ngang mức giá tháng 10 năm ngoái.



Tại London, giá dầu thô ngọt nhẹ giao cùng kỳ giảm 3,44 USD, xuống còn 98,43 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 16 tháng qua.



Giới phân tích cho biết các "đám mây báo bão" tiếp tục bao phủ mức tăng nhu cầu dầu mỏ thế giới với các số liệu mới nhất ở các nền kinh tế tiêu thụ nhiều dầu mỏ như châu Âu, Mỹ và Trung Quốc đều yếu đi.



Chính phủ Mỹ cho biết nền kinh tế tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới này chỉ tạo thêm được 69.000 việc làm trong tháng 5 vừa qua, chưa bằng một nửa so với dự báo ban đầu, đẩy tỷ lệ thất nghiệp ở nước này lên 8,2%.



Các cuộc khảo sát tiến hành trong tháng 5 vừa qua ở Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Khu vực đồng euro và một số nước khác cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ chậm lại, báo hiệu chiều hướng giảm cầu dầu mỏ và nhiên liệu trên toàn cầu.



Như vậy, do những lo ngại đang ngày càng gia tăng về chiều hướng kinh tế thế giới suy yếu, giá dầu Brent biển Bắc đã giảm 15% trong tháng 5 vừa qua, trong khi giá dầu WTI giảm 18% trong cùng thời gian này.





