Giá dầu tụt sâu dưới 71 USD

Tính đến đầu giờ chiều nay (10/12), dầu thô kỳ hạn tháng 1/2010 tăng 10 xu lên 70,77 USD/thùng trong giao dịch điện tử trên sàn New York.



Chốt phiên hôm qua, giá dầu đã giảm tới 1,95USD xuống 70,67 USD/thùng, thấp nhất trong hơn 2 tháng qua.



Dầu sưởi giao tháng 1/2010 tăng 0,71 xu lên 1,92 USD/gallon, trong khi xăng tăng 0,77 xu lên 1,87 USD/gallon. Tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 1 tăng 20 xu lên 72,59 USD/thùng.



Nếu tính từ phiên tăng vọt lên 82 USD/thùng hồi tháng 10 tới nay, giá dầu quốc tế đã sụt giảm 13% do giới đầu tư vẫn chưa thấy được những dấu hiệu hồi phục trong lượng tiêu thụ của Mỹ và tình trạng sản xuất dầu vẫn còn khá yếu ớt, bất chấp kinh tế đã khởi sắc.



Hôm qua, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho hay, lượng tiêu thụ các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tuần kết thúc ngày 10/7.



Theo EIA, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 3,8 triệu thùng xuống 336,1 triệu thùng trong tuần kết thúc hôm 4/12. Dự trữ xăng tăng 2,2 triệu thùng lên 216,3 triệu thùng



Tuy nhiên, các kho dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, đang giao dịch trên sàn New York, tăng 2,5 triệu thùng, ở mức 33,4 triệu thùng.



Dự trữ các sản phẩm chưng cất cũng tăng bất ngờ, khoảng 1,6 triệu thùng, lên 167,3 triệu, ngược so với dự báo giảm 600.000 thùng.



Việc sử dụng nhà máy tinh chế tăng 1,4% điểm, lên 81,1% công suất, tăng 0,3% điểm so với nghiên cứu đánh giá của các chuyên gia.





