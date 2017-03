Giá dầu vẫn giảm do "ám ảnh" về quyết định của Fed

Chốt phiên, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 10 tới giảm 1,26 USD xuống 103,85 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 34 xu xuống 109,81 USD/thùng.



Các nhà phân tích nhận định sau khi biên bản cuộc họp cuối tháng Bảy vừa qua của Fed được công bố, các nhà giao dịch trên thị trường dầu mỏ vẫn theo dõi sát sao những cuộc thảo luận của Fed về chương trình nới lỏng định lượng (QE3). Theo biên bản này, các quan chức Fed vẫn chưa thống nhất về thời điểm sẽ thu hẹp QE3.



Trong trường hợp Fed rút dần chương trình mua trái phiếu của họ, một số nhà quan sát bày tỏ lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ tại các thị trường mới nổi như Ấn Độ sẽ giảm sút.



Trong những tuần gần đây, đồng rupee đã rớt giá mạnh so với đồng USD. Việc Fed thu hẹp chương trình kích thích kinh tế sẽ khiến USD lên giá và gây sức ép lên những hàng hóa định giá bằng đồng bạc xanh như "vàng đen."



Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cho biết trong phiên này báo cáo dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ giảm 1,4 triệu thùng, so với mức dự kiến giảm 1,3 triệu thùng, đã không có tác động lớn đến thị trường dầu mỏ.



Thị trường còn "lờ đi" những dấu hiệu về sự thiếu hụt nguồn cung, khi Công ty Dầu mỏ Quốc gia Libya cho biết hoạt động tại các kho cảng xuất khẩu của công ty này bị gián đoạn do các cuộc biểu tình và đường ống dẫn dầu tại Iraq bị hư hỏng do các cuộc xung đột.





