Giá dầu vọt lên mức cao nhất trong vòng hai năm

Bộ Lao động Mỹ nói rằng trong tháng Hai, nền kinh tế đã có thêm 192.000 việc làm. Điều này báo hiệu một tín hiệu khả quan về thị trường việc làm vào thời điểm mà các nguồn cung cấp dầu lửa trên thế giới đang chịu áp lực do cuộc khủng hoảng ở khu vực Trung Đông.



Tại New York, giá dầu thô Benchmark West Texas Intermediate cho các đơn vận chuyển hàng trong tháng Tư đã tăng 1,27 USD lên mức 103,17 USD/thùng. Trước đó, giá dầu cũng đã tăng vọt lên 103,57 USD/thùng trong các phiên giao dịch điện tử - mức cao nhất kể từ ngày 29/9/2008.



Giá xăng cũng tăng trung bình khoảng 35 xu/galông kể từ khi xảy ra các cuộc biểu tình và bạo động ở Libya giữa tháng Hai. Một galông xăng không chì cũng tăng trung bình 4,4 xu lên mức mới 3,471 USD/galông.



Trong phiên giao dịch Nymex đối với các hợp động vận chuyển tháng Tư, giá dầu và xăng phục vụ sưởi ấm cũng tăng tương ứng lên mức 3,06 và 3,04 USD/galông. Giá khí đốt tự nhiên giảm 2 xu xuống còn 3,76 USD/1.000m3.



Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc tăng 62 xu lên mức 115,41 USD/thùng trong các phiên giao dịch ICE.



Trước đó, báo cáo từ nhiều công ty dầu mỏ và các nhà phân tích, cho hay phần lớn hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu tại Libya đã bị ngừng lại do biến động ở quốc gia có trữ lượng dầu lớn thứ chín thế giới này đã khiến giá dầu trên thế giới tăng vọt.





Theo Vietnam+