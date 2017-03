Giá dầu xuống thấp nhất 3 tháng

Tỷ lệ hoán đổi giữa đồng euro và đôla xuống ngưỡng 1,24 đôla - mức thấp nhất kể từ thời điểm cuối tháng 8/2008, giai đoạn ngân hàng đầu tư Lehman Brothers sụp đổ. Như vậy, tuần qua, đồng euro trượt 4% giá trị bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ từ phía chính phủ các nền kinh tế Eurozone trong cuộc chiến đẩy lùi bão khủng hoảng nợ đang tràn vào châu Âu.

Hôm thứ Hai, sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thông qua gói cứu trợ tín dụng khổng lồ dành cho Athens trị giá gần 1.000 tỷ đôla, mỗi euro đổi được 1,31 đôla. Thống kê trong năm 2010, đồng euro co hẹp 13% so với đồng bạc xanh, và là đồng tiền bị giới đầu cơ bán ra nhiều nhất trong số 6 đồng ngoại tệ chủ chốt thế giới. Vào thời điểm đồng euro được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1999, mỗi euro đổi được 1,18 đôla.

Giá dầu thô đổ nhào xuống mức thấp nhất trong 3 tháng.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tập trung NYMEX, giá dầu ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 6 trượt 2,79 đôla, xuống 71,61 đôla mỗi thùng. Tuần qua, thị trường vàng đen chịu nhiều tác động tiêu cực từ sự phục hồi kinh tế chậm chạp ở khu vực châu Âu, cũng như bão khủng hoảng nợ có nguy cơ vượt ra khỏi biên giới Eurozone. Sau 5 phiên giao dịch, giá dầu mất 4,7%, tuy nhiên nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá dầu vẫn tăng 22%. Như vậy, tính từ mức đỉnh cao nhất trong năm 2010 được thiết lập hôm 3/5 tại 87,15 đôla, giá vàng đen đã điều chỉnh 18%. Tuần qua, ngưỡng cản kỹ thuật 75 đôla của giá dầu bị xuyên thủng, và theo quan điểm của giới phân tích thị trường, giá dầu thô có thể chạm xuống ngưỡng 60 đôla mỗi thùng nếu như thị trường tài chính vẫn diễn biến bất ổn như hiện nay.

Thị trường vàng vật chất cũng điều chỉnh kỹ thuật do sự leo thang của đồng đôla. Phiên giao dịch cuối tuần trên bảng điện tử COMEX, giá vàng chốt tại 1.228,8 đôla mỗi ounce, giảm 13,9 đôla sau khi đã nhảy múa trong biên độ từ 1.244,15 đôla đến 1.247,72 đôla. Thị trường kim loại quý hướng tới tuần tăng thứ tư liên tiếp. Cùng với sức nóng trên sàn giao dịch kim loại quý, các dự báo cho giá vàng năm nay cũng đều nhanh chóng tăng lên. "Với tốc độ leo thang này, giá vàng sẽ sớm vượt 1.300 USD", chuyên gia phân tích từ hãng Numis Securities dự đoán. Tuy nhiên, từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm thường là thời kỳ thị trường hạ nhiệt do nhu cầu vàng vật chất đi xuống. "Do đó, chúng tôi cho rằng đà tăng có thể bị kìm hãm và chỉ dao động trong khoảng từ 1.100 đến 1.300 USD", chuyên gia của hãng nói tiếp.

Khủng hoảng thu hồi nhà tại Mỹ đang dịu bớt. Hôm 14/5, RealtyTrac công bố số lượng những hộ gia đình nhận thông báo vỡ nợ trong tháng 4 giảm 27% so với cùng kỳ tháng 4/2009 và như vậy ghi nhận mức giảm theo năm đầu tiên kể từ khi tổ chức này đưa ra báo cáo tháng vào tháng 1/2005. Trong tháng qua có tổng số 103.672 căn nhà bị tịch biên, tương ứng với tỷ lệ cứ 387 căn nhà thì có một căn nhà nhận thông báo thu hồi, con số này giảm 12% so với tháng 3. Hoạt động thu hồi nhà, sau thời kỳ đỉnh cao, đã chuyển biến tích cực trong những tháng đầu năm, thế nhưng tỷ lệ tịch biên vẫn ở mức cao và dự kiến sẽ khó giảm trong tương lai gần. Tỷ lệ thu hồi nhà tại California cao thứ 4 tại Mỹ, cứ 192 căn nhà thì có 1 căn nhận thông báo thu hồi. Bang Nevada, Arizona và Florida đứng đầu nước Mỹ về thu hồi nhà.

Tháng 4, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc tăng trưởng tháng thứ chín liên tiếp, với mức tăng ấn tượng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, Tân Hoa Xã đưa tin. Mức tăng trưởng này vượt dự báo 21% của giới chuyên gia kinh tế. Chính phủ Trung Quốc nới quy định đầu tư trực tiếp nước ngoài để thu hút nhà đầu tư ở thời điểm kinh tế đang phục hồi nhanh. Mới đây, Bắc Kinh đã cho phép chính quyền các địa phương thu hút đầu tư nước ngoài đối với dự án có tổng tiền đầu tư tối đa 300 triệu USD, cao gấp 3 lần so với mức trần trước đây. Trong quý I, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đạt 11,9% - tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm nhờ kế hoạch kích cầu của chính phủ và tín dụng bùng nổ.

Công nghệ tàu siêu tốc trở thành hàng xuất khẩu mới của Nhật sang Mỹ. Theo New York Times, trong chuyến thăm mới đây của Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ Ray LaHood, Công ty Đường sắt Trung tâm Nhật Bản đã giới thiệu chuyến chạy thử nghiệm của chiếc tàu đệm từ MLX01. Đây là con tàu đệm từ thử nghiệm có tốc độ cao nhất thế giới hiện nay, lên tới trên 500 km/h. Mục đích của việc giới thiệu này là nhằm giành về các hợp đồng xây dựng đường ray vốn là một phần trong kế hoạch kích thích kinh tế khổng lồ của Mỹ.

Trong mấy tháng gần đây, các quan chức Chính phủ Nhật Bản, bao gồm Bộ trưởng Bộ Giao thông Seiji Maehara, đã tới Mỹ để tìm kiếm hợp đồng trong gói 13 tỷ USD mà Chính quyền Obama đã cam kết chi để xây dựng 11 tuyến đường ray siêu tốc trên khắp nước Mỹ. Nhật Bản vốn dĩ rất tự tin vào công nghệ tàu siêu tốc của họ. Trong những thập niên sau khi chiếc tàu “viên đạn” đầu tiên đi vào vận hành ở nhà ga Tokyo vào ngày 1/10/1964, chưa có một tai nạn chết người nào liên quan tới tàu siêu tốc xảy ra. Ngoài ra, những con tàu siêu tốc của Nhật Bản còn luôn về đích đúng giờ, dù phải chở tới 300 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Theo Nguyễn Hùng ( VNE)