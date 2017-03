Giá hai loại dầu chính biến động trái chiều tại Mỹ

Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11 tới giảm 46 xu, xuống còn 103,13 USD/thùng. Đây là ngày giảm thứ tư liên tiếp của mặt hàng này. Tuy nhiên, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tại thị trường châu Âu lại tăng 48 xu, lên 108,64 USD/thùng.



Giá dầu liên tục đi xuống trong vài phiên giao dịch gần đây do khả năng Mỹ tiến hành tấn công quân sự nhằm vào Syria đang dần thu hẹp, trong khi việc thúc đẩy một giải pháp ngoại giao giữa phương Tây và Iran cũng đang được mở ra.



Tuy nhiên, chuyên gia phân tích James Williams thuộc WTRG Economics cho rằng không có lý do cụ thể nào dẫn tới sự phân hóa rõ rệt trong giá của hai loại dầu chủ chốt này.



Tới phiên giao dịch ngày 25/9 tại thị trường châu Á, giá dầu lại đồng loạt đi lên trước khi báo cáo hàng tuần về dự trữ dầu thô của Mỹ được công bố, với nhiều đồn đoán rằng nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sẽ gia tăng.



Mở cửa phiên này, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11 tới tăng 16 xu, lên 103,29 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 12 xu, lên 108,76 USD/thùng.





Theo Minh Trang (TTXVN)