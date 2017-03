Giá lương thực tăng tác động xấu đến nước nghèo

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Một báo cáo do OECD công bố ngày 22/9 cho biết giá nông sản tăng cao là cơ hội để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, duy trì an ninh lương thực của mỗi quốc gia, đồng thời giúp các quốc gia giàu có có thể cải cách chế độ trợ giá nông sản.Tuy nhiên, OECD cũng chỉ rõ tình trạng giá lương thực, thực phẩm tăng cao hiện nay do nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng hạn hán kéo dài tại châu Phi, nhất là vùng Sừng châu Phi, đang làm cho nhiều nước đang phát triển và nước nghèo trên thế giới, nhất là các quốc gia châu Phi, đang phải đối phó với nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng và nạn đói gia tăng.Báo cáo trên dự báo việc loại bỏ các biện pháp trợ giá nông sản sẽ không gây bất ổn về sản lượng lương thực trong tương lai và người nông dân ở các quốc gia phát triển có thời gian để tự điều chỉnh cho phù hợp tình hình.Hiện nay, thu nhập của người nông dân tại 34 quốc gia thành viên OECD chỉ tăng trung bình 10%, thấp hơn nhiều so với mức tăng hơn 40% vào cuối những năm 1980. Tuy nhiên, chi phí cho vấn đề "ăn uống" của người tiêu dùng trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi so với cách đây 20 năm.Theo OECD, tổng số tiền trợ giá nông sản của các nước thuộc tổ chức này ước đạt 227,3 tỷ USD trong năm 2010, giảm 5,8% so với năm 2009, nhưng vẫn cao hơn nhiều số tiền mà các nước đang phát triển đầu tư cho phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực.