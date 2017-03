Giá lương thực thế giới vẫn tiếp tục ở mức cao

Báo cáo cũng cho biết, giá lương thực cao ảnh hưởng trước hết đến các nước lệ thuộc vào nhập khẩu lương thực, trước hết là ở châu Phi, khi các quốc gia châu lục này cho đến nay vẫn chưa khắc phục được hậu quả của cuộc khủng hoảng lương thực và kinh tế thế giới những năm 2006-2008.



Trong lời mào đầu của bản báo cáo, Tổng Giám đốc FAO Jacques Diouf, Giám đốc IFAD Kanayo Nwanze và Giám đốc điều hành WFP Josette Sheeran cùng có chung nhận định cuộc khủng hoảng lương thực tại khu vực Sừng châu Phi đang cản trở việc đạt được Mục tiêu thiên niên kỷ đến năm 2015 giảm một nửa số người thiếu đói trên thế giới.



Thậm chí ngay cả khi hiện thực hoá được mục tiêu này thì vẫn còn 600 triệu người tại các nước đang phát triển bị thiếu đói. Nhu cầu tiêu dùng tại các nền kinh tế mới nổi tăng cao, dân số gia tăng và việc tiếp tục phát triển năng lượng sinh học sẽ tạo ra những gánh nặng mới đối với hệ thống lương thực toàn cầu.



Trong thập kỷ tới, giá lương thực sẽ tiếp tục tăng cao kéo dài do thiên tai thường xuyên xảy ra, những biến động trên các thị trường nông sản và năng lượng, chính phủ các nước hạn chế xuất khẩu để đảm bảo an ninh lương thực trong nước.



Khan hiếm lương thực cũng sẽ khiến người dân phải giảm bớt nhu cầu lương thực, thực phẩm, làm tăng tỷ lệ nghèo đói và những hậu quả tiêu cực đối với nền kinh tế nói chung.



Người đứng đầu ba tổ chức quốc tế về lương thực kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng áp dụng các biện pháp cụ thể để đảm bảo an ninh lương thực bằng cách hạn chế lãng phí lương thực, mở rộng diện tích đất canh tác và tăng đầu tư cho sản xuất nông nghiệp; nhấn mạnh nông nghiệp vẫn là yếu tố quyết định phát triển bền vững.



Theo thống kê của FAO, trong năm 2010, thế giới có 925 triệu người bị đói.





(TTXVN/Vietnam+)