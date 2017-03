Giá lương thực trên toàn cầu tăng kỷ lục

Chỉ số giá lương thực tháng 12 của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) cho thấy, giá thực phẩm đã tăng tháng thứ 6 liên tiếp, lên tới mức cao nhất kể từ khi các biện pháp đo đếm được thực hiện trong vòng 20 năm qua.



Giá lương thực tăng đã ảnh hưởng tới một loạt hàng hóa, từ lúa mỳ, thịt lợn tới đường.



Theo FAO, dù sự tăng vọt về giá này chưa dẫn tới một cuộc khủng hoảng song tình hình như trên là rất đáng báo động và thế giới đang phải đối mặt với một cú sốc về giá thực phẩm.



Cảnh báo về giá các mặt hàng nông sản có thể tăng cao hơn, nhà kinh tế kỳ cựu của FAO là Abdolreza Abbassian nói: "Giá lương thực cao chót vót càng kéo dài thì nguy cơ một cuộc khủng hoảng như hồi 2007-2008 tái diễn sẽ càng lớn. Vào thời điểm 2007-2008, giá lương thực tăng cao đã dẫn tới bạo loạn tại một vài nước".



Chỉ số giá lương thực là chỉ số quốc tế được tính toán dựa trên việc xuất khẩu lúa mỳ, ngô, các sản phẩm sữa, thịt, đường và dầu. Chỉ số này không tính giá nội địa vì nó có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, ví dụ trợ giá.



Các chuyên gia cho hay tình hình thời tiết biến đổi khó lường là do sự thay đổi khí hậu, lạm phát tăng nhanh và dân số toàn cầu ngày càng tăng, tất cả kết hợp lại và trở thành vấn đề lớn trong năm mới.



Loại lương thực giá tăng cao, gây lo lắng nhất là lúa mỳ, tăng gần gấp đôi so với một năm trước, vào đúng thời điểm thế giới đang đối mặt với sự thiếu hụt lúa mỳ do ngập lụt trên diện rộng ở Australia. Sản lượng lúa mỳ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đợt hạn hán nặng ở Nga năm ngoái.



Về lúa gạo, món chính của hơn 3 tỷ người ở châu Á và châu Phi, khả quan hơn một chút do mùa vụ tốt tại các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc đã bù đắp phần nào cho những thiếu hụt tại các quốc gia chuyên về lúa gạo như Thái, Việt Nam và Philippines. Sản lượng gạo của ba nước này bị hụt do thời tiết khắc nghiệt, FAO cho hay.



Lời cảnh báo của FAO đưa ra vào thời điểm lạm phát đang là thách thức với các quốc gia phát triển và đang phát triển. Lạm phát lương thực ở nhiều nước châu Á đã ở mức hai con số và điều này làm dấy lên lo ngại rằng sức ép về giá có thể lan rộng hơn, ảnh hưởng tới các ngành khác và đặt ra mối đe dọa tới kinh tế và ổn định xã hội.





Theo Hoài Linh (VNN/ StraitsTimes)