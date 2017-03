Giá lương thực trong năm 2011 đã tăng mức kỷ lục

Chỉ số giá lương thực tháng qua đứng ở mức 211 điểm, thấp hơn 27 điểm so với mức đỉnh hồi tháng 2/2011. Chỉ số này giảm là do giá quốc tế của ngũ cốc, đường và dầu giảm mạnh cùng với nhu cầu về những mặt hàng này chậm lại và đồng USD mạnh lên.



Trong tháng 12 năm ngoái, giá ngũ cốc giảm mạnh nhất (4,8%) nhờ được mùa và triển vọng nguồn cung được cải thiện, trong đó giá ngô giảm 6%, lúa mì giảm 4% và gạo giảm 3%. Tuy nhiên, chỉ số giá ngũ cốc cả năm 2011 vẫn tăng 35% so với năm trước và cao nhất kể từ thập niên 1970.



Tuy nhiên, FAO cũng cho biết, dù giá giảm đều trong nửa cuối của năm, nhưng chỉ số giá lương thực trung bình của cả năm ngoái vẫn đạt mức 228 điểm, mức cao nhất kể từ khi FAO bắt đầu tính chỉ số này hồi năm 1990. Mức cao thứ hai là vào năm 2008, khi chỉ số này đạt 200 điểm.



Theo ông Abdolreza Abbassian, nhà kinh tế cao cấp về ngũ cốc của FAO, giá quốc tế của nhiều mặt hàng lương thực đã giảm trong những tháng gần đây, nhưng do những bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, tiền tệ và các thị trường năng lượng, triển vọng không thể đoán trước được về giá của những mặt hàng này đang ở phía trước./.





