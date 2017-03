Giá năng lượng thế giới nhiễu loạn vì tin Iran

Việc Iran diễn tập quân sự có thể đe dọa tới nguồn cung dầu của thế giới.

Việc Iran diễn tập quân sự có thể đe dọa tới nguồn cung dầu của thế giới.

Giá nông sản tiếp tục đan xen

Theo Diệp Anh (VnEconomy)



Kết thúc phiên, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1/2012 tăng 2,37 USD, tương ứng 2,4%, lên 100,14 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Đây là mức giá chốt theo ngày lớn nhất của dầu thô kỳ hạn này kể từ hôm 7/12 cho tới nay.Nguyên nhân khiến giá dầu đột ngột tăng mạnh là bởi Iran cho biết có thể sẽ tổ chức diễn tập quân sự đóng cửa eo biển Hormuz, Tom Bentz, một quan chức cao cấp của BNP Paribas ở New York (Mỹ) cho biết.Eo biển này, nằm giữa Oman và Iran, được xem là kênh vận tải dầu chiến lược. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, năm 2009, mỗi ngày có khoảng 15,5 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz này.Hôm qua, hãng thông tấn Mehr dẫn lời ông Parviz Sorouri, thành viên Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran cho biết, nước này sẽ tiến hành tập trận trên eo biển Hormuz trong tương lai gần.Theo ông Sorouri, nước này có kế hoạch tập dượt khả năng đóng cửa eo biển Hormuz. Đây được xem là một lời đe dọa từ Iran trong bối cảnh phương Tây dọa áp đặt trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo.“Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc diễn tập để đóng cửa Eo biển Hormuz trong tương lai gần. Nếu thế giới muốn làm cho khu vực này không an toàn thì chúng tôi sẽ khiến thế giới không an toàn”, nhà nghị sỹ Iran này tuyên bố trên Mehr.Giá dầu thô phiên hôm qua cũng tăng mạnh xuất phát từ những tin đồn rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ đưa ra những tín hiệu về áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ mới trong cuộc họp cuối cùng của năm 2011 diễn ra ngày 13/12.Tuy nhiên đà tăng của giá dầu đã bị chững lại sau khi đồng USD đột ngột quay đầu đi lên. Chỉ số USD phiên hôm qua đứng ở mức 80,061 điểm, cao hơn mức chốt 79,533 điểm trong phiên liền trước. Đồng USD tăng giá luôn là tín hiệu xấu cho dầu.Cùng chiều với dầu thô, giá khí đốt tự nhiên giao tháng 1 trên sàn giao dịch hàng hóa New York tăng được 2 xu, tương ứng 0,8%, lên 3,28 USD/ triệu BTU. Dầu sưởi cùng kỳ hạn tăng 3 xu, tương ứng 1,1%, lên 2,93 USD/gallon.Trong khi đó, mặt hàng xăng giao sau có phần tăng mạnh hơn. Cụ thể, chốt phiên giao dịch New York ngày 13/12, giá xăng hợp đồng tháng 1/2012 tăng được 6 xu, tương ứng 2,4%, lên 2,62 USD/gallon. Một gallon tương đương với khoảng 3,78 lít.Trên thị trường nông sản, chốt phiên giao dịch đêm qua, giá cà phê giao sau tăng 1,9 xu, tương ứng 0,86%, lên 222,95 xu/lb. Giá ca cao tương lai tăng mạnh 62 USD, tương ứng 2,84%, lên mức 2.243 USD cho mỗi tấn.Giá gạo chưa xay nhích nhẹ 0,07% lên 14,140 USD/cwt. Giá đường tăng 0,64% lên mức 23,440 xu/lb. Ngược lại, đậu tương giao sau giảm 3,5 xu, tương ứng 0,31%, xuống còn 1.115 xu/lb.Liên quan tới giá giao dịch tương lai, hôm qua, Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) cho biết, sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2011/12 có thể đạt 128,6 triệu bao, giảm so với 133,1 triệu bao của vụ trước, do thời tiết xấu ở một số nước xuất khẩu.Trong đó, Colombia sẽ không thể hồi phục sản lượng về mức cao của cách đây 4 năm, mà chỉ khoảng 8,4 triệu bao. Sản lượng ở châu Á giảm 4,6% xuống 35,8 triệu bao, do thu hoạch thấp ở Indonesia và Ấn Độ.Sản lượng ở Mexico và Trung Mỹ cũng sẽ giảm cùng mức, từ 19,2 triệu bao của vụ trước xuống 18,4 triệu bao trong vụ bắt đầu từ tháng 10/2011. Thời tiết cũng sẽ làm cho sản lượng ở Nam Mỹ giảm 7,4%.