Giá nhà ở Anh tăng mạnh nhất trong 3 năm gần đây

So với tháng 6/2013, giá nhà ở "đảo quốc sương mù" cũng tăng tới 0,8%, đưa giá trung bình lên 170.825 bảng/căn (khoảng 264.778 USD).



Chuyên gia kinh tế trưởng của Nationwide, Robert Gardner, cho biết mặc dù giá nhà trung bình hiện nay cao hơn 12% so với thời điểm cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu đang diễn ra nhưng vẫn còn thấp hơn 10% so với mức đỉnh năm 2007.



Ông Gardner cho rằng sự phục hồi của nền kinh tế Anh trong thời gian gần đây cùng với số người có việc làm tăng "khiêm tốn" là những lí do chính khiến cho niềm tin của người tiêu dùng được cải thiện.



Ngoài ra, theo ông Gardner, các chương trình của chính phủ như Hỗ trợ cho vay và Hỗ trợ mua nhà cũng tạo điều kiện cho các khách hàng tiềm năng tiếp cận các khoản vay thế chấp dễ dàng hơn.



Theo chương trình Hỗ trợ cho vay, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) khuyến khích các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp và cá nhân bằng cách cung cấp vốn vay ưu đãi cho các ngân hàng này, trong khi chương trình Hỗ trợ mua nhà cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho những người mua nhà lần đầu.



Ông Rob Wood, Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Berenberg, cũng chia sẻ nhận định này khi cho rằng giá nhà sẽ tăng mạnh trong thời gian tới vì nhiều biện pháp đang được áp dụng nhằm kích thích thị trường nhà đất ở nước này.





Theo Huy Hiệp/London (Vietnam+)