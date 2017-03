Giá thép tăng thổi bùng nguy cơ lạm phát

Theo Công ty tư vấn CRU, trận lụt lịch sử ở bang Queensland, Australia đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động cung ứng than đá, một nguyên liệu chủ yếu trong ngành luyện thép, khiến các nhà sản xuất mặt hàng này đua nhau tích trữ hàng. Việc này đã đẩy giá thép cuộn tiêu chuẩn ở Mỹ tăng thêm 37% kể từ đầu tháng 11/2010 lên 783 USD/tấn, mức cao nhất trong 2 năm qua.

Giá than cốc giao ngay hiện đang được giao dịch ở mức 350 USD/tấn, tăng 55% so với giá than giao sau 3 tháng được giao dịch ở mức 225 USD/tấn cách đây vài tuần. Quặng sắt, một nguyên liệu chủ chốt khác trong sản xuất thép, cũng đang tăng nhanh lên các mức cao kỷ lục, trong đó quặng tiêu chuẩn xuất sang Trung Quốc tăng 20% kể từ tháng 11/2010 lên 178,3 USD/tấn.

Hiện các nhà máy cán thép của châu Á và một phần của châu Âu phải phụ thuộc vào bang Queensland, Australia - nơi chiếm hơn 50% nguồn cung than cốc cho thị trường thế giới.

Theo TTXVN