Giá trị tài sản của người Mỹ lần đầu tiên sụt giảm

Chiều hướng này có thể làm chậm đà phục hồi của nền kinh tế vốn đang khó khăn của Mỹ bởi lẽ cả người tiêu dùng lẫn các công ty đều giảm chi tiêu.Tổng giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình Mỹ, từ tháng 4 đến tháng 6/2011, giảm 0,3%, xuống còn 58.500 tỷ USD. Tổng giá trị cổ phiếu của người Mỹ cùng thời gian này giảm 0,5%, xuống còn 8.900 tỷ USD. Giá trị nhà đất giảm 0,4%, xuống chỉ còn dưới 16.200 tỷ USD.Đến cuối tháng 6/2011, tổng số tiền mặt các tập đoàn và công ty Mỹ tích trữ trong quỹ của họ lên tới mức kỷ lục 2.000 tỷ USD, tăng 4,5% so với quý trước.Greg McBride, chuyên gia phân tích tài chính cao cấp thuộc Bankrate.com cho biết chiều hướng giá trị tài sản của người Mỹ sụt giảm vẫn tiếp tục vì trong tháng 7 và tháng 8 cổ phiếu của Mỹ cũng liên tục mất giá, trong đó chỉ số Standard & Poor 500 giảm tới 11% kể từ mức giá đỉnh cao hồi tháng Tư. Cổ phiếu chiếm tới 15% giá trị tài sản của người Mỹ.Có khoảng 88% người làm công ở Mỹ cho biết hiện tại họ có nhiều tiền trong tài khoản hơn so với năm 2007. Có 8% số cổ phiếu của Mỹ là nằm trong tay 10% giàu có nhất nước Mỹ. Mức chi tiêu của 20% người giàu nhất nước Mỹ chiếm tới 40% tổng mức chi tiêu dùng của Mỹ.Người Mỹ hiện nay nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu ít hơn trong tổng giá trị ngôi nhà của họ. Số cổ phần mà người Mỹ nắm giữ trong các ngôi nhà của họ hiện chỉ còn 38,6% so với 61% cách đây một thập kỷ. Cổ phần nhà đất phản ánh khả năng tài chính của các chủ nhà. Thu nhập bị giảm, các chủ sở hữu nhà không thanh toán được các khoản vay, do vậy tỷ lệ cổ phần trong ngôi nhà mà họ sở hữu sẽ giảm đi.