Giá vàng châu Á trong phiên sáng 6/10 lại giảm

Theo các chuyên gia phân tích, các nhân tố như đồng euro vững lên, chứng khoán "xanh" sàn và hy vọng về khả năng châu Âu sẽ vực dậy lĩnh vực ngân hàng đang "ốm yếu" có thể khiến đà suy giảm này chững lại.



Trong khi đó, tại phiên 5/10 trên Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng tăng 1%, nhờ sự phục hồi trên các thị trường chứng khoán và hàng hóa. Cụ thể, giá vàng giao tháng 12/2011 tăng 25,6 USD lên 1.641,6 USD/ounce.



David Meger, Giám đốc công ty môi giới Vision Financial Markets nhận định giá vàng tăng trong phiên 5/10 là phù hợp với diễn biến "sức khỏe" của đồng USD. Thị trường đang quay lại mối quan hệ truyền thống là khi đồng tiền xanh yếu đi, giá hàng hóa tăng.



Trong khi đó, nhà đầu tư độc lập Dennis Gartman cho rằng hiện tượng giá vàng trượt qua mốc 1.600 USD/ounce trong phiên 4/10 đã gây "tổn hại" nghiêm trọng tới tâm lý của nhà đầu tư.



Mặc dù giá vàng hiện giảm tới 20% so với mức "đỉnh", nhưng thị trường vẫn chưa thấy các quỹ giao dịch vàng (ETF) tiến hành "xả" hàng mạnh.



Theo Commerzbank, hiện tượng này cho thấy các nhà đầu tư ETF không đóng vai trò chính trong đợt xuống dốc của vàng thời gian gần đây.





Theo Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)