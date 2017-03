Giá vàng chịu giảm nhẹ trên các thị trường châu Á

Theo nhận định của giới phân tích, mặc dù được hỗ trợ như "nơi trú ẩn an toàn" trong bối cảnh bất ổn, nhưng vàng lại đang nghiêng theo xu hướng bán ra trên khắp các thị trường tài chính, khi lòng tin của nhà đầu tư bị lung lay trước diễn biến bất lợi từ thị trường tài chính Italy.



Tiếp tục xu hướng đi xuống từ đêm trước, vào lúc 7 giờ 38 phút GMT (14 giờ 38 phút giờ Việt Nam) ngày 15/11 tại Singapore, giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 1.768,44 USD/ounce, trong khi giá vàng Mỹ kỳ hạn giao dịch điện tử tại đây cũng giảm 0,4% còn 1.770,50 USD/ounce. Các phân tích kỹ thuật cho thấy vàng giao ngay có thể giảm xuống mức 1.735,69 USD/ounce trong phiên này.



Theo nhà kinh doanh Ronald Leung thuộc Công ty Lee Cheong Gold Dealers có trụ sở tại Hong Kong, trong tuần trước, giá vàng đã vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce và mức giá cao hiện nay không mấy khuyến khích hoạt động mua vào. Giao dịch trên thị trường vàng châu Á hiện khá thưa thớt, song nếu giá kim loại quý này lùi xuống dưới 1.750 USD/ounce, thị trường vàng sẽ lại tấp nập khách mua.



Đêm trước tại sàn kim loại New York (COMEX), giá vàng kỳ hạn đã giảm 0,5% do đồng USD mạnh gây sức ép lên nhu cầu của giới đầu tư đối với vàng cũng như các loại hàng hóa khác được định giá bằng "đồng bạc xanh". Chốt phiên này, giá vàng giao tháng 12/2011 giảm 9,7 USD xuống 1.778,4 USD/ounce.



Một nhà kinh doanh tại sàn COMEX cho rằng mặc dù các nhà lãnh đạo Hy Lạp và Đức mới đây đã có động thái trấn an thị trường. Tuy nhiên, vì lo ngại cuộc khủng hoảng nợ còn xa mới tới hồi kết nên giới đầu tư vẫn trông cậy vào vàng làm "nơi trú ẩn an toàn" và kim loại quý này mới chỉ giảm sức hấp dẫn đôi chút khi đồng USD mạnh lên. Bên cạnh đó, dầu thô giảm giá cũng gây sức ép lên giá vàng.



Trong phiên 14/11 tại khu vực Bắc Mỹ, chỉ số đồng USD - thước đo giá trị của "đồng bạc xanh" trong rổ tiền tệ gồm 7 đồng tiền chủ chốt - đã tăng từ 76,947 cuối tuần trước lên 77,489, do những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu khiến giới đầu tư tiếp tục đổ vốn vào các tài sản có độ an toàn cao hơn như đồng USD.



Trong khi đó, lượng vàng do Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới (SPDR Gold Trust) nắm giữ đã giảm lần đầu tiên trong hơn hai tuần qua xuống 1.268,278 tấn, thấp hơn 0,388 tấn so với phiên cuối tuần trước.





Theo Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)