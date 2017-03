Giá vàng có thể sẽ lên đến 2000 USD/ounce

Kể từ tháng 11 năm nay, giá vàng đã có 11 phiên giao dịch và đều đóng cửa ở mức giá cao. Trong bối cảnh đồng USD suy yếu, lạm phát tăng lên các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ vẫn còn tăng lên.



Vàng có thể sẽ tăng lên trong tuần này



Theo cuộc khảo sát của Bloomberg, sau ba tuần tăng giá liên tiếp, giá vàng quốc tế có thể tiếp tục tăng trong tuần này. Nguyên nhân chủ yếu là do rất nhiều nhà đầu tư đã coi vàng là công cụ để giảm bớt những lo ngại từ tỷ giá đồng USD và vấn đề lạm phát.



Từ cuộc điều tra của Bloomberg đối với các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích có thể thấy, 73% những người được hỏi cho rằng tuần này giá vàng sẽ tiếp tục tăng lên, giá vàng sẽ tăng thêm 2,2% trong tuần này với mức giá là 1141,9 USD/ounce.



Từ hồi cuối tháng mười, giá vàng dường như tăng lên liên tục, cũng như đạt được những kỷ lục mới. So với ngày 28/10, giá vàng thế giới đã tăng 11% trong vòng 3 tuần. Ngày 18/11 giá vàng thế giới đã đạt mức kỷ lục là 1153,4 USD.ounce.



Giá vàng có thể vượt qua mức 2000 USD/ounce



Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs vừa phát hành một cáo cáo hồi cuối tuần trước cho hay, giá vàng có thể tăng lên từ 1150 đến 1200 USD/ounce. Nguyên nhân chủ yếu do ngân hàng trung ương các nước vẫn tiếp tục trào lưu mua vàng.



Goldman Sachs cho biết, quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF với việc bán cho Ấn Độ 200 tấn vàng với giá cao, điều này có nghĩa là ngân hàng và chính phủ các nước đã trở thành những nhà đầu tư lớn vào vàng, xu hướng này sẽ kéo dài đến năm sau.



Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, trong bối cảnh con số thâm hụt của Mỹ cao như hiện nay giá vàng sẽ tiếp tục tăng lên



Gần đây các cơ quan dự đoán đã điều chỉnh tăng về dự đoán của họ đối với giá vàng. Standard Chartered dự kiến trong quý thứ ba năm sau giá vàng có thể lên thành 1200 USD/ounce, JP Morgan dự báo giá vàng trung bình là 1006 đô la Mỹ một ounce vào năm sau; Deutsche Bank cho rằng giá vàng sẽ tăng 30% vào năm 2010 lên thành 1150 đô la Mỹ một ounce; Barclays tin rằng xu hướng giá vàng là 1.500 USD/ounce vào năm sau sẽ không hề thay đổi..



Nhà đầu tư Jim Rogers cho rằng, ông đang tích cực nghiêng vào đầu tư vàng vì vàng mới là tài sản thực. Ông cũng dự đoán vàng sẽ có một bước đột phá thành 2000 đô la Mỹ một ounce trong vòng một thập kỷ tới.



Theo N.S (Vitinfo/ Chinanews)