Giá "vàng đen" trên thị trường châu Á lại đảo chiều

Chiều cùng ngày, tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng Bảy năm nay tăng 89 xu lên 91,75 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 68 xu lên 107,51 USD/thùng.



Justin Harper, chiến lược gia thị trường thuộc hãng IG Markets Singapore, nhận định rằng sự không nhượng bộ của Iran trong tiến trình đàm phán với phương Tây đang là một trong những nhân tố đẩy "vàng đen" tăng giá trong phiên đầu tuần này.



Cuối tuần qua, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho hay Tehran không có lý do gì để ngừng làm giàu urani ở cấp độ 20%. Vấn đề làm giàu urani và việc dự trữ nhiên liệu này là tâm điểm của các cuộc đàm phán giữa Iran và năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng Đức, diễn ra từ ngày 23-24/5 vừa qua ở thủ đô Baghdad của Iraq.



Bên cạnh đó, giá dầu cũng được trợ giúp, trước những dấu hiệu cho thấy Hy Lạp có thể thành lập một chính phủ theo đuổi các chương trình khắc khổ. Một loạt các cuộc thăm dò ý kiến diễn ra trước cuộc bầu cử quốc hội cho biết Đảng Dân chủ mới tại Hy Lạp, ủng hộ chính sách cứu trợ tài chính cho Athens, đang chiếm ưu thế.



Theo kết quả các cuộc thăm dò, đảng Dân chủ mới có thể sẽ giành được từ 121-123 ghế tại quốc hội 300 ghế và đảng Liên hiệp cánh tả cấp tiến (SYRIZA) sẽ giành được 66-68 ghế.



Một cuộc thăm dò khác cũng cho thấy lãnh đạo đảng Dân chủ mới, ông Antonis Samaras, là "người thích hợp nhất" để điều hành đất nước.



Thông tin tích cực này đã giúp xoa dịu mối lo ngại "xứ sở các vị thần" sẽ phải ra khỏi Khu vực đồng euro (Eurozone) và làm trầm trọng thêm tình hình tài chính khó khăn của nền kinh tế toàn cầu.





Theo Trà My (TTXVN)