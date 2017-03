Giá vàng dự báo lên 1.700 USD/oz

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua dựa trên giá vàng đóng cửa tại thị trường New York - Nguồn: Kitco.



Theo VnEconomy

Tuy nhiên, mức 1.640 USD/oz được dự báo sẽ là một ngưỡng cản mà giá vàng không dễ chinh phục.Giá vàng tăng trong ngày thứ Sáu nhưng giảm trong cả tuần. Trên sàn COMEX ở New York, giá vàng giao tháng 12 chốt tuần ở mức 1.618 USD/oz, giảm hơn 0,8% trong tuần. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco hạ 1,2% trong cả tuần, khép lại tuần giao dịch ở mức 1.604,6 USD/oz.Trong số 21 chuyên gia phản hồi trong cuộc thăm dò ý kiến dự báo giá vàng tuần tới của trang tin kim loại quý Kitco News, có 12 người dự báo giá tăng, 4 người dự báo giá giảm, 5 người dự báo giá đi ngang.Cuộc thăm dò dự báo giá vàng tuần tới do hãng tin tài chính Bloomberg thực hiện cũng cho kết quả tương tự. Trong đó, 13/27 ý kiến phản hồi dự báo giá tăng, 8 ý kiến dự báo giá giảm, 6 ý kiến dự báo giá đi ngang.Tham gia vào cuộc thăm dò hàng tuần này là các công ty kinh doanh vàng, ngân hàng đầu tư, nhà giao dịch hàng hóa giao sau, nhà quản lý quỹ và chuyên gia phân tích kỹ thuật. Tuần qua, kết quả dự báo cho rằng vàng sẽ tăng giá, nhưng thực tế là giá đã giảm.Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, vàng đã tăng giá cùng thị trường chứng khoán và hàng hóa cơ bản sau khi báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số lượng việc làm mới trong khu vực tư nhân của nước này trong tháng 7 đạt mức 163.000 công việc, cao hơn nhiều so với mức dự báo 100.000 công việc được đưa ra trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng lên mức 8,3% từ mức 8,2% trong tháng 6.Ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao thuộc công ty RJO Futures, cho rằng, xung lực xuất hiện vào ngày thứ sáu của vàng cho thấy vàng đang được nhìn nhận như một tài sản rủi ro, thay vì một tài sản an toàn. “Sự ham thích rủi ro đã trở lại. Với các yếu tố kỹ thuật đang thuận lợi, một số quỹ có thể mua vàng ở thời điểm này”, ông Pavilonis nói với Kitco News. Theo ông Pavilonis, biểu đồ kỹ thuật đang dự báo về một đợt tăng giá có thể sắp diễn ra trên thị trường vàng.Trên thực tế, quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua vào 6,3 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.254,9 tấn vàng. Trước đó, quỹ này đã bán ra 15 tấn vàng trong nửa tháng.Ông Pavilonis dự báo, giá vàng có thể tăng trong tuần tới và thử sức với ngưỡng cản 1.630 USD/oz, mức mà gần đây giá vàng vẫn chưa vượt được. Một khi vượt được mức này, giá vàng sẽ thử chinh phục một ngưỡng cản tiếp theo, “khó nhằn” hơn là mức 1.640 USD/oz. Nếu mốc này bị phá vỡ, thì “một cuộc đua mới sẽ được mở ra”, ông Pavilonis nói, ý chỉ giá vàng sẽ tăng mạnh.Trong tuần này, giá vàng đã mất giá liên tục trong 4 phiên đầu tuần do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) không đưa ra tín hiện hay biện pháp cụ thể nào để hỗ trợ nền kinh tế. Nhiều chuyên gia cho rằng, FED và ECB có thể sẽ đợi đến cuộc họp tháng 9 mới ra tay hành động.Một số ngân hàng lớn đều đã mạnh tay nâng dự báo giá vàng trong tuần này. Theo nhận định của Ngân hàng HSBC, vàng sẽ là một trong số ít những kênh đầu tư hưởng lợi từ những biến động về chính trị và kinh tế Mỹ trong năm bầu cử 2012. Theo HSBC, vàng có khả năng đạt mức giá 1.900 USD/oz vào cuối năm.Ngân hàng UBS của Thụy Sỹ thì dự báo, giá vàng sẽ đạt mức 1.700 USD/oz trong 1 tháng tới, thay cho mức dự báo 1.550 USD/oz đưa ra trước đó. Mức dự báo giá vàng trong 3 tháng tới cũng được ngân hàng này tăng lên 1.750 USD/oz từ mức 1.600 USD/oz trong lần dự báo trước.Theo nhà phân tích Edel Tully của UBS, cơ sở cho việc tăng dự báo giá vàng là kỳ vọng vào chính sách tiền tệ nới lỏng thêm từ FED. Ngoài ra, bà Tully cũng nhấn mạnh rằng, các tháng 8-9-10 thường chứng kiến nhu cầu vàng ở mức cao nhất hàng năm.