Giá vàng giảm do lo ngại về chương trình của Fed

Giá vàng giảm do thị trường lo ngại về việc liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có rút dần các biện pháp kích thích kinh tế bắt đầu từ tháng Chín hay không.



Vào lúc 7 giờ 27 phút sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường Singapore đã giảm 0,1% xuống 1.394,79 USD/ounce. Giá vàng tăng 1,6% vào thứ Sáu (23/8) trong bối cảnh doanh số bán nhà mới tại Mỹ sụt giảm mạnh trong tháng Bảy và sau khi điều chỉnh, doanh số bán nhà mới trong tháng Sáu trước đó cũng sụt giảm.



Báo cáo vào ngày 23/8 từ Bộ Thương mại Mỹ cho biết, doanh số bán nhà mới cho hộ độc thân ở Mỹ trong tháng Bảy đã giảm mạnh hơn rất nhiều so với dự kiến, giảm tới hơn 13% xuống mức thấp nhất trong chín tháng qua.



Trong đầu phiên giao dịch kim loại quý này đã vượt ngưỡng 1.400 USD/ounce lên mức 1.406,01 USD/ounce và là mức cao nhất trong 11 tuần qua.



Một quan chức hàng đầu của Fed cho biết, Fed có thể công bố một bước thận trọng đầu tiên trong việc rút dần chương trình mua trái phiếu 85 tỷ USD hàng tháng tại cuộc họp vào tháng sau nếu nền kinh tế Mỹ không xuất hiện dấu hiệu đáng lo ngại nào.



Lượng vàng do Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ đã tăng 0,72% (6,61 tấn) lên 920,13 tấn vào hôm thứ Sáu (23/8).



Một số nhà môi giới trong đó có Goldman Sachs đã hạ dự báo giá vàng từ đầu năm nay, song một số ngân hàng đã bắt đầu nâng dự báo giá vàng cuối năm nay lên mức 1.380 USD/ounce, so với mức dự kiến trước đó 1.300 USD/ounce.



Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,17% lên 24,03 USD/ounce. Giá bạch kim giao ngay tăng 0,43% lên 1.539,74 USD/ounce, còn giá palađi giao ngay tăng 0,20% lên mức 750,47 USD/ounce.





Theo Vân Anh (TTXVN)