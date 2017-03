Giá vàng giảm phiên thứ tư liên tiếp trong tuần qua

Giá vàng giao tháng 2/2011 đã giảm 2,8 USD xuống 1.368,90 USD/ounce, sau khi đã có lúc tăng lên 1.379 USD/ounce.

Cũng trong ngày 7/1/2011, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke nhận định kinh tế Mỹ sẽ phục hồi vừa phải trong năm 2011. Ông Bernanke cho rằng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy sự phục hồi về chi tiêu tiêu dùng và chi cho doanh nghiệp đang vững chắc.

Theo ông, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tháng 12/2010 giảm xuống còn 9,4%, song sẽ phải mất từ 4-5 năm nữa thị trường lao động Mỹ mới hoàn toàn trở lại bình thường.

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN

Bộ Lao động Mỹ ngày 7/1/2011 cho biết trong tháng 12/2010, thị trường lao động Mỹ chỉ tuyển dụng thêm được 103.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với mức dự doán trung bình là 150.000 việc làm. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 12/2010 đã giảm xuống còn 9,4%, song việc giảm này một phần là do một số người từ bỏ hy vọng tìm kiếm việc làm.

Các báo cáo kinh tế sáng sủa trong tuần, trong đó có các chỉ số quản lý sức mua, các đơn đặt hàng mới và số liệu về việc làm trong lĩnh vực tư nhân..., đã khiến đồng USD trở nên có giá hơn và làm lu mờ sức hấp dẫn của "kênh trú ẩn an toàn" vàng.

Kể từ tháng 11/2010 đến nay, vàng đã 3 lần nỗ lực hướng tới mức giá kỷ lục 1.430,95 USD/ounce song đều không thành. Một trong những nguyên nhân khiến giá vàng đi xuống trong những ngày này còn do nhu cầu đầu tư của các quỹ giao dịch vàng hiện cũng đang khá cầm chừng.

Thị trường vàng kết thúc với mức giảm tính tuần lần đầu tiên trong gần 1 tháng qua, sau khi đã tăng 30% trong năm 2010 và là năm tăng thứ 10 liên tiếp tính theo năm. Giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ còn giảm hơn nữa trong tuần tới do nhu cầu đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn co lại.

Phó Chủ tịch phụ trách bán hàng Miguel Perez-Santalla, tại Heraeus Precious Metals Management cho rằng nếu những thống kê kinh tế tiếp tục có chiều hướng lạc quan thì sức ép lên thị trường vàng sẽ càng lớn, vì mọi người cảm thấy an tâm hơn khi đầu tư vào tiền tệ và các hàng hóa khác.

Trong khi đó, một số chuyên gia vẫn nhấn mạnh đến những nguy cơ bất ổn của nền kinh tế thế giới, và lo ngại sự bất ổn đó sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên những đỉnh cao mới.

Pradeep Unni, nhà phân tích thuộc công ty Richcomm Global Services, có trụ sở tại Dubai, nhận định trong năm 2011 giá vàng sẽ chịu tác động của nhiều yếu tố, như nguy cơ nợ chủ quyền, sự bất ổn trong nền kinh tế vĩ mô, mối lo ngại về sự ổn định tiền tệ và tình trạng lạm phát trong trung hạn, trong bối cảnh FED đang triển khai chương trình nới lỏng định lượng đợt hai (QE2).

Về vấn đề nợ tại Eurozone, nhiều nhà giao dịch cho rằng mối lo sợ về "núi nợ" tại khu vực này sẽ khiến đồng euro đi xuống so với đồng USD, và thông thường giá vàng sẽ "tỷ lệ nghịch" với đồng tiền xanh.

Tuy nhiên, sự yếu đi trong mối quan hệ đảo ngược vàng-USD có thể trông thấy rõ rệt trong năm 2010 khi giá vàng tăng gần 30%, đồng thời đồng USD cũng tăng hơn 6,5% so với đồng euro.

Theo nhà đầu tư độc lập Dennis Gartman, trong năm nay, các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục dành ưu tiên cho việc dự trữ vàng.

Theo Tố Uyên (TTXVN/Vietnam+)