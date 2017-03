Giá vàng giảm tiếp do USD không ngừng tăng

Vàng đã chính thức rớt khỏi ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 1.100 USD/ounce.



Bạc và platinum cũng đang tụt giảm.



Tất cả diễn ra trong bối cảnh đồng Euro bất ngờ tụt giảm xuống mức thấp nhất năm tháng qua so với USD. USD tạm thời là kênh trú bão cho giới đầu tư Mỹ khi mã thị trường chứng khoán nước này lao dốc trong hai phiên vừa qua.



Vào đầu giờ sáng nay (22/1) trên thị trường châu Á, vàng đang có xu hướng giảm tiếp.



Giá vàng giao tháng 2 vào đầu giờ sáng trên thị trường châu Á giảm 1,2 USD (-0,11%) so với giá đóng cửa ngày 21/1 trên sàn New York vài giờ trước đó xuống 1.094 USD/ounce.



Giá vàng giao ngay cũng đang đứng ở mức tương tự là 1.094,9 USD/ounce.



Trước đó, trong phiên giao dịch 21/1 trên sàn New York, vàng đã giảm mạnh từ mức gần 1.120 USD/ounce có lúc xuống tới 1.088 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ 30/12 -, sau đó phục hồi nhẹ trở lại vào cuối phiên.



“ Đồng USD mạnh lên một cách không thể tin nổi, và đó là áp lực khiến vàng giảm giá”, Leonard Kaplan - Chủ tịch Quỹ quản lý tài sản Prospector Asset Management tại Evanston, Illinois nói.



Theo các chuyên gia, đứng đằng sau việc giá vàng tăng là quyết định thắt chặt tín dụng và hạn chế tăng trưởng của Trung Quốc.



Hầu hết các loại hàng hoá đã giảm sau động thái mạnh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.



Chuyên viên kinh doanh của hãng LaSalle Futures Group tại Chicago, ông Matt Zeman, nhận định vàng có thể rớt vào một chu kỳ giảm mới nếu không trụ vững trên mức giá bình quân 50 ngày.



Theo ông Matt Zeman, diễn biến giá trong hai ngày tới là rất quan trọng.





Theo Hà Linh (VNN/ Bloomberg)