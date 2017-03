Giá vàng quốc tế bất ngờ tăng cao

Giá vàng thế giới trong ngày hôm qua diễn biến kịch tính khi để mất hơn 20 USD ngay khi mở cửa phiên châu Á. Sau đó, giá phục hồi nhẹ trong phiên Âu và tăng mạnh trong phiên Mỹ.



Theo đó, có lúc, giá vàng lên chạm mốc 1.400 USD vào giữa phiên New York, cao hơn mức đáy trong ngày gần 60 USD một ounce. Sau đó, giá có giảm nhẹ nhưng chốt ngày vẫn ở mức khá cao 1.394 USD, tăng 34 USD so với phiên liền trước. Cùng lúc, giá vàng giao tháng Sáu chốt ngày quanh 1.383 USD, tăng khoảng 18,70 USD.



Nguyên nhân đẩy giá kim loại quý tăng cao do thị trường xuất hiện hoạt động mua bù bán sau khi giá giảm 7 phiên liên tiếp. Cùng với đó là sự suy yếu của đồng bạc xanh đã góp phần thúc giá vàng đi lên. Ngoài ra, thông tin hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s khuyến cáo các nhà hoạch định chính sách Mỹ cần phải nhanh chóng giải quyết khủng hoảng nợ để tránh bị hạ một bậc xếp hạng tín nhiệm trong năm nay cũng làm tăng vai trò trú ẩn an toàn của vàng.



Giá vàng phục hồi mạnh trong phiên 20/5 nhưng vẫn đang chịu áp lực giảm giá lớn. Báo cáo hôm thứ Hai của Trung Quốc cho biết giá nhà đất trong tháng Tư của nước này đang tăng mạnh từ 2,8% lên 3,7%, khả năng các quan chức sẽ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ trong thời gian tới. Điều này đồng nghĩa với việc tăng áp lực giảm giá đối với khu vực hàng hóa, trong đó có cả vàng.



Giá kim loại quý tạm thời quay đầu đi xuống trong giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á. Tính đến 8h29, giờ Hà Nội, mỗi ounce dao động quanh 1.385 USD, giảm hơn 9 USD so với mở cửa. Nếu căn cứ theo tỷ giá ngân hàng 21.000 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện có giá khoảng 35,06 triệu đồng (chưa gồm các loại thuế, phí, gia công...). Trong khi đó, mức giá mở cửa ngày của vàng miếng trong nước xoay quanh 40,70-41 triệu đồng, tức cao hơn giá thế giới trên dưới hơn 5,9 triệu đồng mỗi lượng.





Theo Lệ Chi (VNE)