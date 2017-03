Giá vàng quốc tế giảm trước phiên họp FED

Giao dịch trầm lắng khi các nhà đầu tư đều đứng ngoài thị trường quan sát và chờ kết quả từ cuộc họp của FED, cộng với sự tăng điểm của thị trường chứng khoán đã gây áp lực lên giá vàng. Có lúc, mỗi ounce rớt liền mạch 10 USD giảm từ 1.392 USD xuống dưới 1.382 USD.



Sau đó, giá phục hồi nhẹ khi về cuối phiên New York và chốt ngày mất 6 USD, quanh mốc 1.385 USD. Cùng lúc, giá vàng giao tháng Tám chốt ngày 1.382,80 USD, giảm khoảng 5 USD so với phiên liền trước.



Xu hướng giảm tiếp tục lan sang giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á. Tính đến 7h50, giờ Hà Nội, mỗi ounce xuống dưới 1.384 USD, giảm gần 2 USD so với mở cửa. Nếu căn cứ theo tỷ giá ngân hàng 21.036 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện có giá khoảng 35,09 triệu đồng (chưa gồm các loại thuế, phí, gia công...). Trong khi đó, mức giá đóng cửa ngày 17/6 của vàng miếng trong nước xoay quanh 40,21-40,36 triệu đồng, tức cao hơn giá thế giới khoảng 5,2 triệu đồng mỗi lượng.



Khoảng cách chủ yếu dựa vào cung cầu và tác động từ các phiên đấu thầu. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức đấu thầu và cũng với quy mô 26.000 lượng. Mức giá tham chiếu 40,25 triệu đồng.



Hiện nay, các nhà đầu tư trên thế giới đang chờ đợi thông tin từ cuộc họp kéo dài 2 ngày của Ủy ban thị trường mở (FOMC), trong đó quan trọng nhất là quyết định của FED đối với tương lai gói mua tài sản trị giá 85 tỷ USD.



Một số chuyên gia cho rằng, các dữ liệu về doanh số bán lẻ tốt hơn dự báo trong khi thị trường lao động gần đây cải thiện tích cực có thể làm tăng khả năng FED điều chỉnh giảm dần quy mô của gói mua tài sản này còn lãi suất thì vẫn ở mức thấp thêm một thời gian nữa.





Theo Lệ Chi (VNE)