Giá vàng quốc tế rơi thảm hại

Thị trường quốc tế đóng cửa ngày thứ 5 mất tới 1% giá trị, sau khi leo lên đỉnh cao nhất của mọi thời đại. Hợp đồng vàng giao tháng 12 đóng cửa ngày ở 1.335 USD, mất 12,70 USD so với mở cửa. Sau khi leo lên đỉnh cao chưa từng thấy 1.366 USD, giá lao dốc rất mạnh và tụt xuống mức 1.326,50 USD. Biên độ dao động của ngày lên tới 30 USD.

Hôm qua, báo cáo số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của tuần tại Mỹ xuống mức thấp nhất suốt 3 tháng làm giảm nhu cầu mua vàng để bảo toàn giá trị tài sản. Đây là một tín hiệu khả quan đối với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố ngày hôm nay. Bảng lương phi nông nghiệp được đánh giá rất nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn đến thị trường trong ngày.

Ngoài ra, một trong những lý do khác khiến vàng lao dốc thảm hại là đà chốt lãi của giới đầu tư trước khi Mỹ công bố báo cáo việc làm vào thứ sáu.

Đến sáng nay tại phiên giao dịch châu Á, làn sóng bán vàng vẫn chưa dừng lại. Tính đến 8h28 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.329 USD, mất 4,60 USD so với mở cửa.

Mặc dù vậy, dự báo tuần của Bloomberg vẫn đặt niềm tin vào đà tăng của vàng. Trong số 18 chuyên gia, nhân viên giao dịch tham gia khảo sát, có 12 người, tương đương 67% cho rằng giá sẽ đi lên trong tuần sau. Chỉ có 5 người nhận định giá giảm và 1 ý kiến trung lập.

Hôm qua là ngày giá vàng và đôla cùng dắt tay lao dốc. Đồng đôla trong phiên giao dịch New York tiếp tục rơi xuống mức thấp nhất suốt 15 năm so với đồng yen và mức đáy 8 tháng so với đồng euro. Những dự báo cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nới lỏng chỉnh sách tiền tệ để phục hồi kinh tế là nguyên nhân gây áp lực lên tờ bạc xanh. Trước đó, Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã hạ lãi suất cơ bản xuống mức gần như 0%.

Theo Thanh Bình (VNE)