Giá vàng quốc tế tăng mạnh nhất hơn một năm

Chỉ số đồng bạc xanh giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần, trong khi giá dầu thô lên mức cao nhất 14 tháng qua tạo lực đẩy cho kim loại quý tăng vọt và dễ dàng phá vỡ ngưỡng kháng cự tâm lý 1.300 USD ngay khi mở cửa phiên châu Á 22/7.



Sau đó, lực mua kỹ thuật được châm ngòi càng khiến giá tăng nhanh và mạnh hơn, có lúc giá lên sát 1.340 USD trong phiên giao dịch châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, giá không thể phá tiếp ngưỡng này mà quay đầu giảm nhẹ.



Chốt phiên giao dịch tại New York, giá giao ngay tăng gần 36 USD, lên 1.333,90 USD. Các hợp đồng giao tháng Tám chốt quanh 1.333 USD, tăng khoảng 40,20 USD so với phiên liền trước.



Đà tăng có xu hướng lan sang thị trường châu Á sáng nay. Tính đến 8h17, giờ Hà Nội, mỗi ounce có giá 1.335,40 USD, tăng hơn 2 USD so với mở cửa.



Nếu căn cứ theo tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện có giá khoảng 34,17 triệu đồng (chưa gồm các loại thuế, phí, gia công...). Trong khi đó, mức giá đóng cửa 22/7 của vàng miếng trong nước xoay quanh 38,10-38,50 triệu đồng, tức cao hơn giá thế giới trên dưới hơn 4,3 triệu đồng mỗi lượng.



Giá kim loại quý đã có hai tuần tăng liên tiếp trước đó sau khi chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) để ngỏ khả năng duy trì gói nới lỏng tiền tệ thêm một thời gian tùy thuộc vào sự phục hồi của nền kinh tế. Báo cáo phát đi ngày hôm qua cho thấy doanh số bán nhà tại Mỹ tháng 6 giảm 1,2% càng làm tăng niềm tin cho nhà đầu tư rằng FED chưa thể thay đổi chính sách.



Ngoài ra, thông tin từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ cho thấy các quỹ phòng hộ và các nhà đầu cơ lớn đã tăng đặt cược trở lại với vàng trong tuần trước, mức tăng tới 56%, lên 55.535 hợp đồng, trong khi các trạng thái bán giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái cũng làm tăng niềm tin cho nhà đầu tư về kim loại quý.





Theo Lệ Thanh (VNE)