Giá vàng quốc tế trải qua tuần tăng mạnh nhất 2 năm

Giá vàng quốc tế trong phiên Âu 12/7 có lúc rơi xuống 1.270 USD, thấp hơn mức đỉnh trong ngày gần 15 USD mỗi ounce. Tuy nhiên, giá quay đầu phục hồi trong phiên New York trước sự mạnh lên của đồng bạc xanh.



Giá chốt tuần 1.284,80 USD, giảm nhẹ gần 2 USD so với phiên liền trước. Cùng lúc, vàng giao tháng tám đóng cửa tại mức 1.277,70 USD, sụt nhẹ so với trước đó. Tuy nhiên tính chung cả tuần, giá đã tăng gần 5,4%, mức tăng theo tuần mạnh nhất từ tháng 10/2011.



Nhân tố hỗ trợ cho giá vàng tuần này chủ yếu là thông tin chủ tịch FED ủng hộ việc tiếp tục kích thích kinh tế Mỹ khi lạm phát vẫn ở mức thấp và thất nghiệp cao.



Nếu quy ra tiền Việt Nam theo tỷ giá 21.246 đồng của các ngân hàng thương mại, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 32,9 triệu đồng (chưa gồm các loại phí, thuế...). Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước của các thương hiệu cuối ngày hôm qua quanh 37-37,45 triệu đồng, tức còn cao hơn giá quốc tế trên dưới 4,4 triệu đồng.



Theo khảo sát của Kitco.com, trong số 25 người tham gia trả lời phỏng vấn, gồm các chuyên gia, nhà đầu tư... có 102 ý kiến cho rằng giá vàng tăng trong tuần tới, trong khi 7 người nhìn nhận giá giảm và 6 giữ quan điểm trung lập.





Theo Lệ Thanh (VNE)