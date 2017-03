Giá vàng sẽ tiếp tục lên cao trong thời gian tới

Theo trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa của ngân hàng Commerzbank, Eugen Weinberg, mặc dù những tuần qua giá vàng sụt giảm, nhu cầu từ thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới là Ấn Độ có thể đẩy giá lên khi mùa lễ hội đang đến. Tuy nhiên, nhu cầu từ các hội chợ không chỉ là yếu tố duy nhất giữ giá vàng đi lên trong suốt 10 năm qua.



Được xem như một hình thức đầu tư an toàn, các nhà đầu tư có tổ chức và ngân hàng trung ương các nước đều tăng tỷ lệ sở hữu kim loại quý này do bất ổn kinh tế tiếp tục tác động xấu tới những công cụ tài chính khác như cổ phiếu.



Ví dụ, Ngân hàng dự trữ Ấn Độ đã chi 6,7 tỷ USD để mua tới 200 tấn vàng hồi cuối năm ngoái từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), khi giá dao động ở mức trên 1.000 USD/ounce. Thương vụ này đã đưa tỷ lệ sở hữu vàng của Ấn Độ lên cao thứ 10 thế giới trong số các ngân hàng trung ương. Nó còn làm tăng dự báo về việc những chính phủ khác, trong đó có Trung Quốc, có thể sẵn sàng đa dạng hóa các nguồn dự trữ của họ ngay cả khi giá vàng gần đạt đỉnh.



Theo số liệu thống kê trong quý 2/2010 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng trang sức ở Ấn Độ vẫn cao hơn năm 2009. Tổ chức này dự báo nhu cầu sẽ tăng lên vào cuối mùa Hè.



Quý 2/2010 trôi qua với những thông tin xấu về kinh tế, những lo ngại gia tăng về khả năng xảy ra cuộc suy thoái kép và sự phục hồi kinh tế toàn cầu chậm hơn dự báo trước đây, trong khi giá cổ phiếu thế giới giảm, nhu cầu về các tài sản như vàng tăng lên.



WGC cho rằng ý định của Ngân hàng nhân dân Trung Quốc tăng dần tính linh hoạt của đồng NDT sẽ là nhân tố tích cực đối với người tiêu dùng vàng nước này. Tất cả những nhân tố này đã thúc giục các nhà phân tích dự báo giá vàng còn tăng.



Merrill Lynch có lẽ là ngân hàng đầu tiên dự báo năm 2008 rằng giá vàng sẽ đạt 1.500 USD/ounce trong vòng ba năm sau đó, giờ vẫn giữ nguyên dự báo này.



Francisco Blanch, chuyên gia thuộc Merrill Lynch, nhận định: "Chúng tôi vẫn chờ đợi giá vàng sẽ đạt 1.500 USD/ounce trong vòng 18 tháng tới. Tuy nhiên, con đường tới mức giá này sẽ không nhất thiết êm ả, vì vàng có thể cùng lúc phản ánh nhiều biến số vĩ mô. Trong 10 năm qua, chúng tôi nhận thấy ba biến số có thể giải thích sự dao động về giá vàng: Rủi ro, tiền tệ và giá cả hàng hóa. Phân tích cho thấy vàng có lúc trở thành tiền tệ, có lúc là hàng hóa và đôi khi là dự trữ giá trị. Vấn đề là tìm ra được vàng sẽ đi theo thị trường nào."



Nếu vàng vượt mốc 1.500 USD, nguyên nhân có thể xuất phát từ những lo ngại về nợ chủ quyền, lạm phát hoặc một thảm họa kinh tế.



Pradeep Unni, Phó Chủ tịch Công ty dịch vụ toàn cầu DMCC, nhận xét: "Nỗi lo về sự phục hồi kinh tế toàn cầu có thể đang đuối dần và cuộc chiến giảm phát tiềm tàng đang được xem như chất xúc tác đẩy giá vàng lên cao."



Tăng trưởng khá mong manh tại những nền kinh tế chủ chốt, trong đó Mỹ dẫn đầu sự suy giảm này. Sự phục hồi trong khu vực sản xuất và thị trường nhà ở đã chậm lại đáng kể.



Ông Unni nói: "Những số liệu mới nhất cho thấy những đám mây này tiếp tục đe dọa khu vực bất động sản. Do đó, các nhà đầu tư có ít sự lựa chọn để tránh nguy cơ suy thoái kinh tế ngoài việc đầu tư vào một dạng tài sản như vàng. Hơn nữa, trong những tháng tới, những hội chợ chính dự kiến sẽ diễn ra ở cả Ấn Độ và Trung Đông - những sự kiện vàng được mua bán nhiều."



Trong khi đó, Sajith Kumar P.K, Giám đốc điều hành công ty môi giới quốc tế DMCC, cho rằng nhu cầu vàng đến từ mọi nhà đầu tư. Ông dự báo rằng giá vàng sẽ đạt 1.300 USD/ounce vào cuối năm nay.



Kumar giải thích: "Nhu cầu lớn nhất đến từ các nhà đầu tư an toàn. Vàng được xem là công cụ đầu tư an toàn hơn gửi ngân hàng, bất động sản và cổ phiếu. Ngày càng có nhiều quỹ đầu tư tìm đến vàng. Các nhà quản lý quỹ và danh mục đầu tư chuộng vàng hơn nhằm thể hiện quỹ của họ có kết quả hoạt động tốt hơn."



Nhận xét về dự báo của Merrill Lynch về giá vàng đạt mốc 1.500 USD/ounce vào cuối năm 2011, Sajith Kumar nói: "Chúng tôi dự báo nhu cầu sẽ tăng 20-25%. Mức tăng 1.500 USD phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế tiếp theo và lòng tin về các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế của chính phủ. Có thể các quỹ đã tập trung vào các thị trường Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc hoặc BRIC sẽ quay sang chứng khoán vào năm tới khi tăng trưởng kinh tế tại những khu vực này cao. Điều đó sẽ đồng nghĩa với việc nhu cầu vàng có thể giảm."/.





Theo Bùi Hoàn (TTXVN/Vietnam+)