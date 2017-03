Giá vàng tại châu Á giảm nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng cao

Giá vàng giảm trong bối cảnh dữ liệu về tình hình tăng trưởng kinh tế Mỹ không được khả quan và việc chính phủ nước này đóng cửa làm dấy lên những hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ kéo dài thêm thời gian cho chương trình nới lỏng định lượng.



Vào lúc 7 giờ 17 phút theo giờ Việt Nam, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống giao dịch ở mức 1.312,66 USD/ounce, trước đó, vàng đã tăng 2,2% trong phiên giao dịch ngày hôm qua (2/10).



Vàng, vốn được coi là công cụ chống lạm phát, đã mất gần 22% giá trị trong năm nay do những lo ngại về việc Fed sẽ thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD hàng tháng.



Chủ tịch Fed tại Boston Eric Rosengren nói rằng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa có thể trì hoãn thêm thời gian thực hiện kế hoạch giảm dần chương trình mua trái phiếu hỗ trợ kích thích tăng trưởng kinh tế do thiếu các dữ liệu kinh tế chính thức.



Số liệu việc làm ở Mỹ trong tháng Chín tăng ít hơn so với dự kiến và số đơn xin vay thế chấp vẫn không đổi, điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ chậm.



Tối 2/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mời các nhà lãnh đạo chóp bu của hai đảng tại Quốc hội tới Nhà Trắng để thương lượng về kế hoạch ngân sách tài khóa 2014 và việc nâng trần nợ liên bang đang ở mức 16.700 tỷ USD, song vẫn không thể đưa ra tiếng nói chung.



Trong phiên giao dịch ngày 2/10, giá vàng tăng hơn 2%, do đồng USD trượt giá thúc đẩy các nhà đầu tư mua vào để bù đắp cho tình trạng sụt giá trong phiên giao dịch trước.



Tại sàn COMEX, giá vàng giao ngay tăng 2,4% lên giao dịch ở mức 1.316,41 USD/ounce, phục hồi 40 USD từ mức thấp nhất 1.278,24 USD trong vòng hai tháng qua. Trong khi giá vàng giao tháng 12/2013 chốt phiên tăng 34,60 USD lên 1.320,70 USD/ounce.



Vàng được hỗ trợ sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi cho biết đang giám sát các diễn biến về tình hình lãi suất trên thị trường và sẵn sàng có hành động khi cần.





Theo Nguyễn Linh (TTXVN)