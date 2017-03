Giá vàng tăng mạnh nhất 2 tuần

Sau khi Mỹ công bố báo cáo cho thấy lĩnh vực tư nhân có thêm ít việc làm hơn trong tháng trước, thị trường kỳ vọng FED chưa thể sớm rút gói kích thích kinh tế.



Điều này đã làm cho Dollar Index, chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt giảm mạnh, còn vàng lấy lại vị thế là kênh trú ẩn an toàn.



Ngoài ra, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa cũng góp phần đẩy kim loại quý tăng vọt trong phiên hôm qua.



Từ mốc 1.290 USD, giá không ngừng đi lên, liên tiếp phá vỡ các mốc 1.300, 1.310 rồi 1.320 đôla. Sau đó, chốt phiên Mỹ ngày 2/10, mỗi ounce tăng 30 USD, quanh mốc 1.317 USD. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá của các ngân hàng thương mại sáng nay, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 33,5 triệu đồng (chưa gồm các loại phí, thuế...).



Trong khi đó, vàng giao tháng 12 đóng cửa ngày tại mốc 1.316 USD một ounce, tăng khoảng 30,6 USD.



Bước qua giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, giá tạm thời chững lại. Tính đến 8h20, mỗi ounce có giá 1.314 USD, giảm khoảng 3 USD so với mở cửa.



Hiện nay, giới đầu tư chờ đợi kết quả thỏa thuận về nâng trần nợ của Mỹ ngày 17/10 tới, khi đó, sẽ có tác động lớn đến hướng đi của giá vàng.





Theo Lệ Chi (VNE)