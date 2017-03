Giá vàng tăng mạnh nhất trong ba tháng qua

Giá vàng thế giới đêm 16-2 trên sàn New York bất ngờ tăng ở mức mạnh nhất trong ba tháng qua do lo về vấn đề nợ của Hy Lạp suy giảm đã kéo đồng USD sụt giảm so với Euro.

Nhu cầu đầu tư vào vàng đã tăng mạnh trở lại trong bối cảnh đồng USD đi xuống.

Tính trong cả phiên đêm 16-2, vàng đã tăng 2,7%. Bộ trưởng tài chính các nước châu Âu hôm qua đã gây sức ép buộc Hy Lạp phải kìm kế thâm hụt ngân sách và cũng từ chối cho biết họ sẽ cứu giúp nước này như thế nào nếu Hy Lạp không thể khống chế được nợ. Năm ngoái vàng đã lên mức giá cao kỷ lục mọi thời đại là 1.227,5 USD/ounce trong bối cảnh ngân hàng trung ương các nước tại Mỹ, Anh và liên minh châu Âu giữ lãi suất cho vay ở mức thấp để kích thích tăng trưởng kinh tế. “Niềm tin vào nhiều đồng tiền chủ chốt trên thế giới đang suy giảm. Có rất nhiều nước đang đối mặt với vấn đề nợ quốc gia và rất nhiều nước vẫn đang in tiền ra. Vàng là tài sản duy nhất tôi muốn nắm giữ vào thời điểm này”, Matt Zeman - một chuyên viên kinh doanh kim loại của Tập đoàn LaSalle Futures Group tại Chicago nói. Giá vàng giao tháng 4-2010 đêm 16-2 trên sàn New York tăng 29,8 (+2,7%) lên 1.119,8 USD/ounce. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ 3-11-2009. Giá vàng tăng trong bối cảnh đồng USD giảm tới gần 1% so với rổ sáu loại tiền tệ chủ chốt trên thế giới. Năm 2009, vàng đã tăng năm thứ 9 liên tiếp với 24% trong khi USD giảm 4,2%.

“Giá các loại hàng hoá đang có xu hướng đi lên trong bối cảnh USD giảm. Giới đầu tư trên thế giới nói chung đang rời xa nhiều đồng tiền và đang gom vàng vào”, Dennis Gartman - nhà kinh tế và là giám đốc quản lý Suffolk tại Virginia nói. Theo Hà Linh (VNN/Bloomberg, Reuters)